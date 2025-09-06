एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा भारत, देवजीत सैकिया ने किया कंफर्म; वजह भी गिनाई

एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि हम भारत सरकार द्वारा बनाई गई नीति का पालन कर रहे हैं, जिसमें भारत की टीमों को बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति है।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने कंफर्म किया है कि आगामी एशिया कप में भारतीय टीम सभी टीमों के खिलाफ खेलेगी, जिसमें पाकिस्तान भी मौजूद है। टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से होने वाली है और भारत-पाकिस्तान मकुाबले को लेकर कई रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है शायद टीम इस मुकाबले का बॉयकॉट करे। हालांकि सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि नई नीति में बहुपक्षीय टूर्नामेंट में भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ खेलने की अनुमति दी गई है।

पूर्व क्रिकेटरों और प्रशंसकों की ओर से मैच के बहिष्कार की मांग के बीच सैकिया ने स्पष्ट किया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार काम कर रहा है। भारत सरकार ने हाल में एक नीति बनाई है कि वह पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय खेल संबंध नहीं रखेंगे लेकिन भारत की टीमों को बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने से नहीं रोका जाएगा। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे। जिसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष भी हुआ था।

सैकिया ने एएनआई से कहा, "जहां तक ​​बीसीसीआई के विचार का सवाल है, हमें केंद्र सरकार जो भी औपचारिकताएं तय करेगी, उनका पालन करना होगा। हाल ही में हमारी नीति, जो किसी भी बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट या अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत की भागीदारी के संबंध में है, उसमें केंद्र सरकार द्वारा इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है कि हम उन देशों में से किसी के साथ खेलें, जिनके भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं।"

उन्होंने कहा, "हम भारत सरकार, युवा एवं खेल विकास विभाग द्वारा बनाई गई नीति का पालन कर रहे हैं और इसके लिए बीसीसीआई को भी ऐसा करना होगा। और हमें इस नीति का पालन करने में बहुत खुशी हो रही है। यह नीति बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है, जिसमें न केवल क्रिकेट, बल्कि अन्य खेलों को भी ध्यान में रखा गया है।"

सैकिया ने कहा, “मान लीजिए एथलेटिक्स में, भारत एक विशेष टूर्नामेंट नहीं खेल रहा है क्योंकि हमें एक शत्रु देश के खिलाड़ी के साथ खेलना है। उस स्थिति में, यदि भारतीय एथलेटिक संघ की ओर से कोई प्रतिबंध आता है, तो उदाहरण के लिए, मान लीजिए नीरज चोपड़ा, वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे। तो यह खिलाड़ियों के हितों के लिए हानिकारक होगा।”