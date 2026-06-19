विश्व कप के लिए भारतीय टीम की तैयारी शुरू, कोहली-रोहित के खेलने पर BCCI सचिव सैकिया ने क्या कहा?
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया है कि भारतीय टीम ने आगामी वनडे विश्व कप 2027 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा के खेलने को लेकर कोई कमेंट नहीं किया।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए तैयारी जारी है और इसे सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जा सकता है। सैकिया ने साक्षात्कार में व्यक्तिगत खिलाड़ियों और टीम में उनके भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर किसी भी तरह की चर्चा करने से इनकार कर दिया। अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप को लेकर जब भी कोई चर्चा होती है तो दो दिग्गज खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा के नाम पर सबसे अधिक चर्चा होती है। सैकिया ने हालांकि कहा कि 'बोर्ड रूम में होने वाली रणनीतिक चर्चाएं' अंदर तक ही सीमित रहनी चाहिए।
कोहली-रोहित के खेलने पर क्या कहा
कोहली और रोहित वनडे विश्व कप में खेलने के लिए प्रतिबद्ध हैं लेकिन चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने इस बात पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है कि क्या टीम में इन दोनों दिग्गजों को जगह मिलेगी या नहीं। सैकिया से जब पूछा गया कि क्या बीसीसीआई ने इस मामले पर आपस में किसी तरह की चर्चा की है तो उन्होंने कहा कि सभी हितधारक अपने विचारों पर सहमत हैं जो सतत चलने वाली प्रक्रिया के लिए जरूरी है।
उन्होंने कहा, ''हमारे पास एक बहुत ही सुव्यवस्थित टीम और कई विशेषज्ञ हैं। सभी हितधारकों को साथ लेकर चला जाता है। जो भी फैसले किए जाते हैं, उनमें क्रिकेट समिति, चयनकर्ता और अन्य सभी हितधारक शामिल होते हैं। इनमें सहयोगी स्टाफ के सदस्य, मुख्य कोच और संबंधित खिलाड़ी शामिल हैं।'' सैकिया ने कहा, ''नियमित रूप से बातचीत हो रही है। इसलिए हमें किसी तरह से विशेष बातचीत करने की जरूरत नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है।''
बोर्डरूम के भीतर रहने चाहिए
इस तरह से बीसीसीआई सचिव ने अपने पत्ते खोलने से स्पष्ट इनकार कर दिया। यही नहीं उन्होंने कहा कि वह बोर्ड रूम की कोई भी जानकारी उजागर नहीं करेंगे। सैकिया ने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि मुझे मीडिया या लोगों के सामने कुछ भी खुलासा करना चाहिए क्योंकि ये रणनीतिक चर्चाएं हैं। मुझे मीडिया के सामने इनके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। यह ऐसे मामले हैं जो बोर्डरूम के भीतर ही रहने चाहिए।''
बांग्लादेश के सीमित ओवरों के दौरे के बारे में सैकिया ने कहा कि वह इस संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। भारतीय टीम को पिछले साल बांग्लादेश का दौरा करना था लेकिन वहां माहौल अशांत होने के कारण ऐसा नहीं हो पाया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी पूर्व कप्तान तमीम इकबाल के रूप में एक नया अध्यक्ष मिला है, जो भारत के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों को फिर से शुरू करने के इच्छुक हैं। सैकिया से जब पूछा गया कि क्या अब बीसीसीआई का रुख बदलेगा, तो उन्होंने कहा, ''बीसीसीआई एक क्रिकेट नियामक बोर्ड है और अन्य देशों में राजनीतिक रूप से जो कुछ भी चल रहा है, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है।''
उन्होंने कहा, ''बीसीसीआई द्विपक्षीय और बहुराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी के संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन ठीक उसी तरह से करता है, जैसे कोई अन्य खेल संघ करता है, फिर चाहे वह फुटबॉल हो, एथलेटिक्स हो या कोई अन्य खेल।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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