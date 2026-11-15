पाकिस्तान को पसंद नहीं आएगा BCCI सचिव देवजीत सैकिया का बयान, भारतीय टीम के जश्न का किया फुल सपोर्ट
बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि कठिन हालात में खिलाड़ियों ने जो संघर्ष और आत्मविश्वास दिखाया, उसके लिहाज से उन्हें जश्न मनाने का अधिकार है।
भारतीय टीम ने शनिवार को अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को आखिरी गेंद तक खिंचे रोमांचक मुकाबले में एक विकेट से हराया। अविश्विसनीय जीत हासिल करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने मिलकर जश्न मनाया और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान से मिली पिछली हार का हिसाब भी चुकता किया। ग्रुप स्टेज में भारत से मुकाबला जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारत के युवा खिलाड़ियों को उकसाने के लिए तरह-तरह के इशारे किए थे लेकिन उस समय इस पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी लेकिन खिताबी मुकाबला जीतने के बाद भारतीय युवाओं ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जमकर जश्न मनाया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने भी खुलकर जीत की खुशी जाहिर की। हालांकि कईयों ने युवा क्रिकेटरों द्वारा मनाए गए जश्न को गलत बताया लेकिन बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने भारतीय युवाओं के ट्रॉफी जीतने के बाद जश्न मनाने का समर्थन किया है।
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया का फुल सपोर्ट
शनिवार को ओमान में हुए इस मैच में भारत ने एक विकेट से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद खिलाड़ियों के आक्रामक जश्न को लेकर बहस छिड़ गई थी। एएनआई से बातचीत करते हुए बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने युवा खिलाड़ियों का पूरा साथ दिया और कहा कि उन्हें अपनी भावनाएं जाहिर करने का पूरा अधिकार है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद युसूफ ने भारतीय खिलाड़ियों के जश्न को कड़ा ऐतराज जताया। हालांकि बीसीसीआई सचिव के बयान से उन्हें अपना जवाब जरूर मिल गया होगा।
देवजीत सैकिया ने कहा, ''यह उनके जज्बे और संघर्ष करने की क्षमता को दिखाता है। मैच को देखिए कितना कांटे की टक्कर वाला था। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के पक्ष में नहीं है। लेकिन फिर भी टीम ने जीत हासिल करने में कामयाबी पाई। यह टीम के आत्मविश्वास और 'कभी हार न मानने' के रवैये को साफ तौर पर दिखाता है। जब वे इतनी मुश्किल स्थिति से मैच जीतते हैं, तो वे निश्चित रूप से जश्न मनाने के हकदार हैं। हमें इसकी इजाजत जरूर देनी चाहिए।"
बीसीसीआई ने विजेता टीम की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ''फाइनल में लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार प्रदर्शन के दम पर, इंडिया अंडर19 ने एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम किया।''
भारत ने 338 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को एक विकेट से हराया। मोहित उल्वा ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत की जीत सुनिश्चित की। इसके साथ ही भारत ने रिकॉर्ड नौवीं बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया।
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