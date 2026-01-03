IND Vs SL: बीसीसीआई ने ठुकराया श्रीलंका के खिलाफ 2 टी-20 मुकाबलों का प्रस्ताव, SLC के चेयरमैन ने दी जानकारी
श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने हाल ही में चक्रवात ‘दित्वाह’ से हुए भारी नुकसान और जनहानि के बाद राहत कार्यों के लिए भारतीय टीम के खिलाफ दो विशेष चैरिटी टी-20 मैचों का आयोजन करने का सुझाव दिया था। हालांकि, बीसीसीआई ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।
श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने हाल ही में चक्रवात ‘दित्वाह’ से हुए भारी नुकसान और जनहानि के बाद राहत कार्यों के लिए भारतीय टीम के खिलाफ दो विशेष चैरिटी टी-20 मैचों का आयोजन करने का सुझाव दिया था। यह मुकाबले 27 और 29 दिसंबर को प्रस्तावित थे, ताकि इससे होने वाली कमाई का उपयोग प्रभावित लोगों की मदद के लिए किया जा सके। हालांकि, बीसीसीआई ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा के मुताबिक, व्यावसायिक मसलों पर दोनों बोर्डों के बीच समय पर तालमेल नहीं बैठ सका, जिसके कारण इन चैरिटी मैचों को रद्द करना पड़ा।
भले ही चैरिटी मुकाबलों के लिए सहमति नहीं बनी, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम का पूर्व निर्धारित श्रीलंका दौरा प्रभावित नहीं होगा। अगस्त महीने में टीम इंडिया श्रीलंका का दौरा करेगी, जहां वह दो टेस्ट और दो टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला खेलेगी। शम्मी सिल्वा ने इस बात की पुष्टि की है कि यह द्विपक्षीय सीरीज अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। इस दौरे के जरिए क्रिकेट प्रशंसकों को दोनों देशों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा।
चक्रवात पीड़ितों की सहायता के लिए श्रीलंका बोर्ड ने अब अन्य विकल्पों पर ध्यान केंद्रित किया है। अगले सप्ताह दांबुला में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली टी-20 सीरीज से प्राप्त होने वाली पूरी धनराशि राहत कोष में दी जाएगी। साथ ही भविष्य के लिए कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (SSC) मैदान को उन्नत बनाया जा रहा है, जिसमें भारत और इटली से मंगाए गए उपकरणों की मदद से नई फ्लडलाइट्स लगाई जा रही हैं। बोर्ड की योजना इस स्टेडियम की क्षमता बढ़ाने और यहां भविष्य में डे-नाइट टेस्ट आयोजित करने की है।
बता दें कि साल 2026 के टी-20 विश्व के कुछ मैच श्रीलंका में भी खेले जाएंगे, जिसके लिए स्टेडियम को बेहतर बनाने की तैयारी चल रही है। श्रीलंका क्रिकेट विश्व कप की तैयारियों को लेकर भी एसएलसी पूरी तरह सक्रिय है। कोलंबो स्थित ऐतिहासिक सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (एसएससी) मैदान का नवीनीकरण किया जा रहा है। श्रीलंका इसी मैदान पर 7 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच होने वाले विश्व कप के पहले मुकाबले की मेजबानी करेगा। इसके अतिरिक्त इस मैदान पर चार और मैच खेले जाएंगे।