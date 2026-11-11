IPL 2028 में टीमों की संख्या बढ़कर 10 से होगी 12? BCCI का आया रिएक्शन, कहा- हमारा ध्यान…
क्या IPL 2028 में टीमों की संख्या बढ़कर 10 से होगी 12? भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) का इसपर रिएक्शन आया है। बोर्ड का आईपीएल में टीमों की संख्या बढ़ाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में फिलहाल टीम की संख्या 10 से बढ़ा कर 12 करने की किसी भी संभावना से इनकार करते हुए कहा कि ऐसे प्रस्ताव पर बोर्ड के भीतर अनौपचारिक स्तर पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। सैकिया ने कहा कि वैश्विक क्रिकेट बाजार में आईपीएल को लेकर बढ़ती दिलचस्पी के बावजूद फिलहाल इसके विस्तार की कोई योजना नहीं है।
'हम इसी की तैयारियों के बारे में सोच रहे हैं और...'
सैकिया ने पीटीआई से कहा, ''2028 में आईपीएल को 12 टीम का टूर्नामेंट बनाने की संभावना पर हमने औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर कोई चर्चा की है। फिलहाल यह हमारे विचाराधीन नहीं है।'' उन्होंने कहा, ''हमारा ध्यान फिलहाल 2027 में होने वाले आईपीएल पर है जो इसका 20वां सीजन होगा। यह एक बड़ा आयोजन होगा। हम इसी की तैयारियों के बारे में सोच रहे हैं और इसके आगे की किसी योजना पर विचार नहीं कर रहे हैं।'' आईपीएल में टीम संख्या बढ़ाए जाने को लेकर मीडिया में चल रही खबरों को भी उन्होंने निराधार अटकलें करार देते हुए स्पष्ट किया, ''मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, वे कुछ लोगों की कल्पनाशीलता से उपजी अटकलें हैं। इन पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। इन खबरों की कोई प्रामाणिकता नहीं है।''
भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इसमें भूमिका नहीं थी
सैकिया ने उन खबरों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि मेघालय क्रिकेट संघ के अधिकारी रेनॉल्ड खरकामनी को पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिला चयन समिति का संयोजक नियुक्त करने में बोर्ड की भूमिका थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नियुक्ति राज्य क्रिकेट इकाई ने की थी जबकि उनके खिलाफ उच्च न्यायालय का निलंबन आदेश लागू था। मेघालय उच्च न्यायालय ने खरकामनी को तब निलंबित कर दिया था जब मेघालय राज्य महिला आयोग ने उन्हें महिला टीम की खिलाड़ियों द्वारा पूर्व कोच हेमंत रॉय और सहायक प्रबंधक एस. मंडल के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से निपटने में घोर लापरवाही बरतने का दोषी पाया था। सैकिया ने कहा कि क्षेत्रीय चयन समिति के संयोजकों की नियुक्ति बीसीसीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, बल्कि यह जिम्मेदारी संबंधित राज्य क्रिकेट संघों की होती है। खरकामनी को अंतर-क्षेत्रीय महिला टी20 टूर्नामेंट के लिए चयन समिति का संयोजक बनाया गया था। सैकिया ने यह भी कहा कि विवादित रिकॉर्ड के बावजूद खरकामनी की नियुक्ति के बारे में मेघालय क्रिकेट संघ ने बीसीसीआई को कोई जानकारी नहीं दी थी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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