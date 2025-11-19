BCCI ने जारी किया शुभमन गिल का मेडिकल अपडेट, जानिए क्या दूसरे टेस्ट मैच में खेल पाएंगे कप्तान?
संक्षेप: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने भारत की टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल का मेडिकल अपडेट जारी किया है। वे अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हैं और उनके दूसरे टेस्ट मैच में खेलने की संभावना कम है, लेकिन खेल सकते हैं।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान गर्दन में चोट लगी थी। इसकी वजह से वह अपनी पहली पारी जारी नहीं रख पाए थे और दूसरी पारी में भी बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे थे। दूसरे दिन के खेल के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उनको एक दिन बाद छुट्टी मिल गई। अब सवाल ये है कि क्या वे दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध हैं? इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। बीसीसीआई ने भी अपने मेडिकल अपडेट में स्थिति स्पष्ट नहीं की है। भारतीय टीम कोलकाता टेस्ट मैच में 30 रन से हार गई थी। जाहिर तौर पर शुभमन गिल की बल्लेबाजी कमी उस मैच में भारत को खली थी।
बीसीसीआई ने बुधवार 19 नवंबर को कप्तान शुभमन गिल के मेडिकल अपडेट जारी करते हुए बताया है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल की गर्दन में चोट लग गई थी और उन्हें दिन का खेल खत्म होने के बाद जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उन्हें निगरानी में रखा गया और अगले दिन छुट्टी दे दी गई। शुभमन को दिए गए उपचार का अच्छा असर हो रहा है और वह 19 नवंबर 2025 को टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे। बोर्ड ने आगे बताया है कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी जारी रखेगी और दूसरे टेस्ट में उनकी भागीदारी पर उसी के अनुसार फैसला लिया जाएगा।
टीम इंडिया को शनिवार 22 नवंबर से गुवाहटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेलना है। 19 नवंबर यानी आज भारतीय टीम गुवाहटी के लिए रवाना होने वाली है। इस दल के साथ कप्तान भी जाने वाले हैं, लेकिन उनके खेलने की संभावना बहुत कम है। 21 नवंबर को शुभमन गिल को लेकर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि गर्दन की चोट बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन अगर खेलने से ये चोट और गंभीर हो जाती है तो फिर ये भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। ऐसे में मैनेजमेंट उन्हें खिलाने की जल्दबाजी नहीं करेगा।