Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़BCCI Provides Medical Update of Shubman Gill who was taken to the Hospital after day 2 of Kolkata Test
BCCI ने जारी किया शुभमन गिल का मेडिकल अपडेट, जानिए क्या दूसरे टेस्ट मैच में खेल पाएंगे कप्तान?

BCCI ने जारी किया शुभमन गिल का मेडिकल अपडेट, जानिए क्या दूसरे टेस्ट मैच में खेल पाएंगे कप्तान?

संक्षेप: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने भारत की टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल का मेडिकल अपडेट जारी किया है। वे अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हैं और उनके दूसरे टेस्ट मैच में खेलने की संभावना कम है, लेकिन खेल सकते हैं।

Wed, 19 Nov 2025 01:03 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारतीय कप्तान शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान गर्दन में चोट लगी थी। इसकी वजह से वह अपनी पहली पारी जारी नहीं रख पाए थे और दूसरी पारी में भी बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे थे। दूसरे दिन के खेल के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उनको एक दिन बाद छुट्टी मिल गई। अब सवाल ये है कि क्या वे दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध हैं? इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। बीसीसीआई ने भी अपने मेडिकल अपडेट में स्थिति स्पष्ट नहीं की है। भारतीय टीम कोलकाता टेस्ट मैच में 30 रन से हार गई थी। जाहिर तौर पर शुभमन गिल की बल्लेबाजी कमी उस मैच में भारत को खली थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीसीसीआई ने बुधवार 19 नवंबर को कप्तान शुभमन गिल के मेडिकल अपडेट जारी करते हुए बताया है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल की गर्दन में चोट लग गई थी और उन्हें दिन का खेल खत्म होने के बाद जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उन्हें निगरानी में रखा गया और अगले दिन छुट्टी दे दी गई। शुभमन को दिए गए उपचार का अच्छा असर हो रहा है और वह 19 नवंबर 2025 को टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे। बोर्ड ने आगे बताया है कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी जारी रखेगी और दूसरे टेस्ट में उनकी भागीदारी पर उसी के अनुसार फैसला लिया जाएगा।

टीम इंडिया को शनिवार 22 नवंबर से गुवाहटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेलना है। 19 नवंबर यानी आज भारतीय टीम गुवाहटी के लिए रवाना होने वाली है। इस दल के साथ कप्तान भी जाने वाले हैं, लेकिन उनके खेलने की संभावना बहुत कम है। 21 नवंबर को शुभमन गिल को लेकर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि गर्दन की चोट बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन अगर खेलने से ये चोट और गंभीर हो जाती है तो फिर ये भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। ऐसे में मैनेजमेंट उन्हें खिलाने की जल्दबाजी नहीं करेगा।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Shubman Gill
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |