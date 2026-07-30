भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा अपडेट, BCB चीफ तमीम इकबाल बोले- हमें उम्मीद है टीम इंडिया...
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भरोसा है कि भारतीय टीम बांग्लादेश के दौरे पर आएगी। हालांकि, बीसीबी अध्यक्ष को यह भी लगता है कि बहुत सारी बाते हैं, जिनका जवाब मिलना है। अभी तक बातचीत सकारात्मक रही है।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी के अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल को उम्मीद है कि बांग्लादेश सितंबर में भारतीय टीम की मेजबानी करेगा। बुधवार को बीसीबी अध्यक्ष की ओर से यह बयान आया है। टीम इंडिया को बांग्लादेश में 3 वनडे और इतने ही मैचों की टी20 सीरीज खेलनी थी, लेकिन इस साल की शुरुआत और पिछले साल के आखिर में कुछ ऐसी चीजें हुईं, जिनकी वजह से यह सीरीज बीसीसीआई ने पोस्टपोन कर दी थी। अब नए हालातों में सितंबर में इस सीरीज के होने की संभावना जगी है।
क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो अंदर के लोगों का मानना है कि दोनों देशों के बीच के रिश्तों को देखते हुए, अभी के समय में यह किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा पॉलिटिकल है। मामले के जानकार लोगों का कहना है कि जियोपॉलिटिक्स में हुए नए बदलावों को देखते हुए बांग्लादेश में छह मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज होने की उम्मीद फिर से जगी है। हाल ही में, खबर आई थी कि भारत सरकार ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 18वें BRICS समिट (जो सितंबर में होगा) में बुलाया है और इस बात से संबंधित तबकों में उम्मीद की किरण जगी है।
सीरीज को लेकर बहुत सारे सवाल
हालांकि, कई लोगों को लगता है कि सबसे पहले बांग्लादेश सरकार को न्योता स्वीकार करना होगा। उधर, बांग्लादेश और भारत के बीच क्रिकेट संबंध तब सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे, जब यूनुस सरकार के समय बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए T20I वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया था, क्योंकि बांग्लादेश इस बात से नाराज था, क्योंकि बीसीसीआई ने आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया था। हालांकि, नई सरकार के आने से लग रहा था कि चीजें बदल सकती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लगा है।
तमीम इकबाल ने कहा, “बदकिस्मती से, मेरे पास इंडिया सीरीज के बारे में कोई खबर नहीं है। मैं BCCI से बात कर रहा हूं और BCB मेंबर्स के बीच ईमेल का लेन-देन हो रहा है और हम हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश की सीरीज का एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पर है, मुझे यकीन है कि जर्नलिस्ट्स, फैंस, क्रिकेटर, सभी में ऐसा होगा।”
हमें उम्मीद है कि टीम इंडिया आएगी- तमीम
उन्होंने आगे कहा, "बांग्लादेश एक बहुत ही सुरक्षित देश है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे आएंगे। हमारी तरफ से जो भी कदम उठाने की जरूरत है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात हम सभी को समझनी होगी - मैं BCB प्रेसिडेंट हूं और एक लाइन भी है जिसे मुझे कभी पार नहीं करना चाहिए। इसलिए अपनी जगह से, अपनी ज़िम्मेदारी के अंदर जो भी करना मुमकिन है, मैं लोगों से बात कर रहा हूं, मैं उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया सीरीज और उन सभी चीजों के क्या फायदे हैं।"
पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, “कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। अब तक मेरी जो बातचीत हुई है, वह बहुत पॉजिटिव रही है। उन्हें भी फैसला लेना है। बहुत जल्द, शायद, हमें पता चल जाएगा कि सीरीज हो रही है या नहीं। इसके बारे में हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे हर डिटेल शेयर करनी चाहिए, लेकिन यह एक बहुत जरूरी कमिटी है, और यह कमिटी शायद आगे चलकर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी।”
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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