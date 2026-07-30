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भारत-बांग्लादेश सीरीज पर बड़ा अपडेट, BCB चीफ तमीम इकबाल बोले- हमें उम्मीद है टीम इंडिया...

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भरोसा है कि भारतीय टीम बांग्लादेश के दौरे पर आएगी। हालांकि, बीसीबी अध्यक्ष को यह भी लगता है कि बहुत सारी बाते हैं, जिनका जवाब मिलना है। अभी तक बातचीत सकारात्मक रही है।

india vs bangladesh
भारत बनाम बांग्लादेश

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी के अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल को उम्मीद है कि बांग्लादेश सितंबर में भारतीय टीम की मेजबानी करेगा। बुधवार को बीसीबी अध्यक्ष की ओर से यह बयान आया है। टीम इंडिया को बांग्लादेश में 3 वनडे और इतने ही मैचों की टी20 सीरीज खेलनी थी, लेकिन इस साल की शुरुआत और पिछले साल के आखिर में कुछ ऐसी चीजें हुईं, जिनकी वजह से यह सीरीज बीसीसीआई ने पोस्टपोन कर दी थी। अब नए हालातों में सितंबर में इस सीरीज के होने की संभावना जगी है।

क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो अंदर के लोगों का मानना है कि दोनों देशों के बीच के रिश्तों को देखते हुए, अभी के समय में यह किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा पॉलिटिकल है। मामले के जानकार लोगों का कहना है कि जियोपॉलिटिक्स में हुए नए बदलावों को देखते हुए बांग्लादेश में छह मैचों की व्हाइट-बॉल सीरीज होने की उम्मीद फिर से जगी है। हाल ही में, खबर आई थी कि भारत सरकार ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 18वें BRICS समिट (जो सितंबर में होगा) में बुलाया है और इस बात से संबंधित तबकों में उम्मीद की किरण जगी है।

सीरीज को लेकर बहुत सारे सवाल

हालांकि, कई लोगों को लगता है कि सबसे पहले बांग्लादेश सरकार को न्योता स्वीकार करना होगा। उधर, बांग्लादेश और भारत के बीच क्रिकेट संबंध तब सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे, जब यूनुस सरकार के समय बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए T20I वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया था, क्योंकि बांग्लादेश इस बात से नाराज था, क्योंकि बीसीसीआई ने आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया था। हालांकि, नई सरकार के आने से लग रहा था कि चीजें बदल सकती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लगा है।

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तमीम इकबाल ने कहा, “बदकिस्मती से, मेरे पास इंडिया सीरीज के बारे में कोई खबर नहीं है। मैं BCCI से बात कर रहा हूं और BCB मेंबर्स के बीच ईमेल का लेन-देन हो रहा है और हम हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश की सीरीज का एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पर है, मुझे यकीन है कि जर्नलिस्ट्स, फैंस, क्रिकेटर, सभी में ऐसा होगा।”

हमें उम्मीद है कि टीम इंडिया आएगी- तमीम

उन्होंने आगे कहा, "बांग्लादेश एक बहुत ही सुरक्षित देश है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे आएंगे। हमारी तरफ से जो भी कदम उठाने की जरूरत है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात हम सभी को समझनी होगी - मैं BCB प्रेसिडेंट हूं और एक लाइन भी है जिसे मुझे कभी पार नहीं करना चाहिए। इसलिए अपनी जगह से, अपनी ज़िम्मेदारी के अंदर जो भी करना मुमकिन है, मैं लोगों से बात कर रहा हूं, मैं उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया सीरीज और उन सभी चीजों के क्या फायदे हैं।"

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पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, “कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। अब तक मेरी जो बातचीत हुई है, वह बहुत पॉजिटिव रही है। उन्हें भी फैसला लेना है। बहुत जल्द, शायद, हमें पता चल जाएगा कि सीरीज हो रही है या नहीं। इसके बारे में हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे हर डिटेल शेयर करनी चाहिए, लेकिन यह एक बहुत जरूरी कमिटी है, और यह कमिटी शायद आगे चलकर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी।”

Vikash Gaur

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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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