कोहली और रोहित को रहना होगा फिट, BCCI अध्यक्ष ने वर्ल्ड कप के लिए रखी दो शर्त
बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा है कि रोहित और कोहली जैसे खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 में चयन उम्र को देखकर नहीं, बल्कि फिटनेस और प्रदर्शन पर आधारित होगा।
विराट कोहली और रोहित शर्मा के आगामी वर्ल्ड कप 2027 में हिस्सा लेने को लेकर काफी चर्चा हो रही है। स्टार सलामी बल्लेबाज रोहित के वनडे भविष्य को लेकर भी काफी खबरें सामने आई थी। पूर्व मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने रोहित की जगह यशस्वी को मौका देना का पूरा प्लान बना लिया था लेकिन फिर इंग्लैंड में दमदार प्रदर्शन के बाद पूर्व कप्तान अपनी जगह बरकरार रखने में सफल रहे। इस बीच बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा है कि रोहित और कोहली जैसे खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 के लिए चयन फिटनेस और प्रदर्शन के आधार पर होगा। इसमें उम्र को लेकर कोई बाधा नहीं है।
फिटनेस और प्रदर्शन पर होगा फोकस
बीसीसीआई अध्यक्ष ने संकेत दिया कि वर्ल्ड कप के लिए चयन सीनियर बल्लेबाजों के लगातार प्रदर्शन करने पर निर्भर करेगा। आगामी वर्ल्ड कप 2027 अक्टूबर और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ लंबे दौरे से पहले बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने स्पोर्ट्सस्टार से कहा, ''मेरे नजरिए से चयन के लिए फिटनेस और प्रदर्शन ही मापदंड होने चाहिए उम्र बिल्कुल नहीं। अगर कोई खिलाड़ी फिट है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और देश के लिए मैच जीत रहा है, तो बस यही चीज सबसे जरूरी है।”
गिल को मिलेगा सीनियर खिलाड़ियों का फायदा
भारत के दो दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है और अब वह भारत के लिए सिर्फ वनडे में खेलते हैं। पिछली बार रोहित की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल तक का सफर तय किया था। उन्होंने आगे कहा, ''शुभमन गिल भारत के अलावा गुजरात टाइटंस के लिए दो या तीन साल से कप्तान रहे हैं। मुझे लगता है कि जब वह विश्व कप में अभियान की शुरुआत करेंगे तो ये अनुभव उनके काम आएगा। विराट, हार्दिक और रोहित के टीम में रहने से उन्हें मदद मिलेगी। फिर जसप्रीत बुमराह हैं, जो कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। जबकि कोई फील्डिंग यूनिट को देखेगा। इसलिए ये वर्कलोड को मैनेज करने पर निर्भर है। यह देखना मजेदार होगा। शुभमन समझदार है, और उसके आसपास अनुभवी खिलाड़ी होने से उसे फायदा होगा।''
न्यूजीलैंड के आगामी दौरे के लिए भारत की वनडे और टेस्ट टीमों की घोषणा कर दी गई है। टी 20 सीरीज के समापन के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेलेगी।
टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पड़िक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कम्बोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज।
पहले तीन वनडे के लिए भारतीय टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कम्बोज, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, इशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव।
चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर और उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, आक़िब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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