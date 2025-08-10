BCCI not in hurry to take call on virat Kohli Rohit sharma future in odi focus asia cup and T20 WC विराट कोहली और रोहित पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI, इन टूर्नामेंट्स पर है फोकस, Cricket Hindi News - Hindustan
विराट कोहली और रोहित पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI, इन टूर्नामेंट्स पर है फोकस

बीसीसीआई रोहित और कोहली के वनडे फॉर्मेट के भविष्य पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं है। दोनों खिलाड़ी टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं और अब अक्टूबर में भारतीय जर्सी में दिखेंगे।

Himanshu Singh BhashaSun, 10 Aug 2025 08:18 PM
भारत के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड कोई भी फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं है और फिलहाल उसका पूरा ध्यान टी20 प्रारूप में खेले जाने वाले एशिया कप पर है। अगस्त में प्रस्तावित बांग्लादेश के दौरे के रद्द होने के बाद भारत का अगला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया में 19 से 25 अक्टूबर के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की सीरीज में होगा।

कोहली और रोहित के नाम वनडे में संयुक्त रूप से 83 शतक और 25,000 से ज्यादा रन है। भारतीय क्रिकेट में इस बात की चर्चा है कि अक्टूबर 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक रोहित 40 और कोहली 39 साल के हो जायेंगे। ऐसे में क्या ये दोनों दिग्गज तब तक टिके रह पायेंगे।

बोर्ड का ध्यान एशिया कप पर

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने गोपनीयता शर्त पर ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘उनके मन में अगर कोई योजना है तो जाहिर है कि वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के आला अधिकारियों को बताएंगे, जैसा उन्होंने इंग्लैंड टेस्ट दौरे से पहले किया था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भारतीय टीम के नजरिए से देखे तो अगला बड़ा टूर्नामेंट फरवरी में होने वाला टी20 विश्व कप और उससे जुड़ी तैयारियां हैं। फिलहाल ध्यान एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम भेजने पर होगा, उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी फिट और उपलब्ध होंगे।’’

बीसीसीआई कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेता है और दो खिलाड़ियों के बड़े प्रशंसक वर्ग को देखते हुए किसी भी संवेदनशील फैसले से पहले वह हमेशा लोगों की भावनाओं को परखने की कोशिश करता है।

इन दोनों खिलाड़ियों ने देश के लिए आखिरी टूर्नामेंट दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी खेला था। जहां कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप लीग चरण में लक्ष्य का सफलता से पीछा करते हुए शतक जड़ा था। रोहित ने फाइनल में लक्ष्य का पीछा करने के दौरान शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी।

कोहली ने शुरू की तैयारी

रोहित और कोहली ने हालांकि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बाद कोई भी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है। कोहली अब लंदन में रहते हैं और उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें वो इंडोर नेट सत्र में अभ्यास करते हुए दिख रहे थे। इससे यह संकेत मिलता है कि उन्होंने अभ्यास करना शुरू कर दिया है।

रोहित शर्मा आईपीएल के बाद छुट्टी पर इंग्लैंड में थे। वह हाल ही में मुंबई वापस आ चुके हैं। उम्मीद है कि वो भी कुछ ही दिनों में अभ्यास शुरू कर देंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि बीसीसीआई इन दोनों खिलाड़ियों को 25 अक्टूबर को सिडनी में एक विदाई मैच खेलने का प्रस्ताव दे रहा है। बीसीसीआई के एक अंदरूनी सूत्र ने हालांकि इन खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है।

विजय हजारे ट्रॉफी (राष्ट्रीय एकदिवसीय टूर्नामेंट) का आयोजन भी 24 दिसंबर से हो रहा है और उससे पहले भारतीय टीम को छह वनडे मैच खेलने है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद नवंबर में घरेलू सरजमीं पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज है।

विजय हजारे में हो सकती है एंट्री

सूत्र ने कहा, ‘‘वे अगर विजय हजारे ट्रॉफी भी खेलते हैं, तो उससे पहले छह वनडे मैच खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के बीच भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच तीन लिस्ट ए मैच (50 ओवर) क्रमशः 13, 16 और 19 नवंबर को राजकोट में खेले जाएंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह जोड़ी दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले तीन लिस्ट ए मैच या दो मैच खेलना चाहेगी। इससे भी अधिक अहम यह है कि क्या अजीत अगरकर और उनके साथी ऐसा चाहेंगे।’’

उन्होंने ने कहा, ‘‘विजय हजारे ट्रॉफी (24 दिसंबर, 2025 - 18 जनवरी, 2025) के साथ भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैच (11, 14 और 18 जनवरी) भी खेले जाएगे। इसलिए अगर वे विजय हजारे ट्रॉफी भी खेलते हैं, तो यह दो या तीन मैचों से ज्यादा नहीं हो सकता।’’