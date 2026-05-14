BCCI ने ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए टीम का किया ऐलान, तिलक को मिली कमान
भारतीय पुरुष चयन समिति ने श्रीलंका में होने वाली आगामी वनडे ट्राई सीरीज के लिए भारत ए टीम की घोषणा कर दी है। तिलक वर्मा टीम के कप्तान होंगे।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को श्रीलंका में होने वाली वनडे त्रिकोणीय सीरीज के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान किया है। पुरुष चयन समिति ने जून 2026 में होने वाली सीरीज के लिए तिलक वर्मा को टीम की कमान सौंपी हैं। यह त्रिकोणीय सीरीज जून 2026 में खेली जाएगी। इसमें मेजबान श्रीलंका ए, भारत ए और अफगानिस्तान ए की टीमें भाग लेंगी।
जून 2026 में त्रिकोणीय सीरीज में मेजबान श्रीलंका ए, भारत ए और अफगानिस्तान ए की टीमें भाग लेंगी। सीमित ओवरों की इस ट्राई सीरीज के बाद भारत ए की टीम श्रीलंका ए के खिलाफ दो मल्टी-डे मैच भी खेलेगा। इन रेड-बॉल मैचों के लिए टीम की घोषणा बाद में की जाएगी। वनडे के सभी मैच दांबुला में खेले जाएंगे, जबकि मल्टी-डे मैच गाल में होंगे।
|Tri-Nation A series in Sri Lanka
|No
|Day
|Date
|Match
|1
|मंगलवार
|09-Jun-26
|इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए
|2
|गुरुवार
|11-Jun-26
|इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए
|3
|शनिवार
|13-Jun-26
|अफगानिस्तान ए बनाम श्रीलंका ए
|4
|सोमवार
|15-Jun-26
|इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए
|5
|बुधवार
|17-Jun-26
|इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए
|6
|शुक्रवार
|19-Jun-26
|अफगानिस्तान ए बनाम श्रीलंका ए
|7
|रविवार
|21-Jun-26
|ट्राई सीरीज फाइनल
ट्राई-सीरीज के लिए इंडिया ए टीम: तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (उपकप्तान), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), कुमार कुशाग्र (विकेट कीपर), विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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