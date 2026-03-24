IPL के लिए BCCI की नई गाइडलाइंस जारी, खिलाड़ियों की 'मनमानी' खत्म; लगाई गईं ये पाबंदियां
IPL 2026 के लिए बीसीसीआई ने तमाम गाइडलाइंस टीमों के लिए जारी की हैं। इनमें खिलाड़ियों से लेकर सपोर्ट स्टाफ, परिवार और नेट बोलर्स समेत अन्य लोगों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना होगा।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। बीसीसीआई ने अपने नए फरमान में कई चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि टीमों और खिलाड़ियों को किस-किस बात पर ध्यान देना है। अब हर टीम के खिलाड़ी सिर्फ टीम बस में ट्रेवल करेंगे। इससे पहले 12 मार्च को भी कुछ नियम सामने आए थे, लेकिन अब अंतिम दिशानिर्देश बीसीसीआई ने जारी किए हैं, जो टीमों को फॉलो करने हैं। मैच डे पर किसी भी प्रैक्टिस सेशन की परमिशन नहीं होगी।
क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भी एक अलग इंतजाम किया है, जहां टीमों को मेन चौक के दोनों तरफ दो-दो प्रैक्टिस विकेट दिए जाएंगे। जैसा कि पहले बताया गया था, किसी भी टीम को विरोधी टीम को दिए गए प्रैक्टिस विकेट का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। टीम मैनेजर्स को नई गाइडलाइन्स बीसीसीआई ने भेज दी हैं।
1. टीमों को प्रैक्टिस एरिया में 2 नेट और मेन स्क्वायर पर 1 साइड विकेट मिलेगा, जहां वे रेंज हिटिंग कर सकें। मुंबई वेन्यू के लिए, अगर दोनों टीमें एक ही समय पर प्रैक्टिस कर रही हैं, तो हर टीम को 2 पिचें मिलेंगी।
2. कोई भी ओपन नेट अलाउड नहीं होगा।
3. अगर कोई टीम अपनी प्रैक्टिस जल्दी खत्म कर लेती है, तो दूसरी टीम को प्रैक्टिस के लिए उस पिच का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी।
4. मैच के दिनों में कोई प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी।
5. मैच वाले दिन मेन चौक पर कोई फिटनेस टेस्ट नहीं होगा, जो अभी तक नॉर्मल सी बात थी।
6. प्रैक्टिस के दिनों में (प्री-टूर्नामेंट और टूर्नामेंट के दौरान), सिर्फ एक्रेडिटेड स्टाफ को ड्रेसिंग रूम और फील्ड ऑफ प्ले में आने की इजाजत होगी। प्लेयर के परिवार के सदस्य और दोस्त अलग गाड़ी में सफर कर सकते हैं और हॉस्पिटैलिटी एरिया से टीम की प्रैक्टिस देख सकते हैं। एक्सटेंडेड सपोर्ट स्टाफ (थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट/नेट बॉलर) के लिए लिस्ट BCCI को अप्रूवल के लिए जमा करनी होगी। अप्रूवल मिलने के बाद, नॉन-मैच डे एक्रेडिटेशन जारी किए जाएंगे।
7. प्लेयर्स प्रैक्टिस के लिए आते समय टीम बस का इस्तेमाल करेंगे। टीमें दो बैच में सफर कर सकती हैं।
8. मैच वाले दिनों में प्रैक्टिस, फिटनेस टेस्ट से जुड़ी किसी भी रिक्वेस्ट के लिए, वेन्यू मैनेजर POC होगा।
इसके अलावा मैच डे के लिए भी गाइडलाइन्स जारी की गई हैं।
1. प्लेयर एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया यानी PMOA से मान्यता प्राप्त स्टाफ के लिए मैच वाले दिन अपना एक्रेडिटेशन लाना जरूरी है। पहली बार एक्रेडिटेशन न लाने पर चेतावनी दी जाएगी। दूसरी बार, टीम पर पैसे का जुर्माना लगाया जाएगा।
2. हिटिंग नेट देने के बावजूद, खिलाड़ी LED बोर्ड पर हिट करते रहते हैं। हम टीमों से इसका पालन करने की रिक्वेस्ट करते हैं।
3. खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ LED बोर्ड के सामने न बैठें। स्पॉन्सरशिप टीम फील्ड ऑफ प्ले पर ऐसी जगहें मार्क करेगी, जहां तौलिया और पानी की बोतलें लेकर आने वाले सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी बैठ सकें।
4. खिलाड़ी ऑरेंज और पर्पल कैप पहनेंगे। अगर खिलाड़ी कैप नहीं पहनते हैं, तो हम खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे पहले दो ओवर तक ब्रॉडकास्ट में दिखाए जाने तक कैप पहनें।
5. मैच के बाद प्रेजेंटेशन में फ्लॉपी और स्लीवलेस जर्सी पहनने की इजाजत नहीं है। ऐसा न करने पर पहली बार में चेतावनी दी जाएगी। दूसरी बार, पैसे का जुर्माना लगेगा।
6. मैच के दिनों में, IPL 2025 सीजन की तरह, सिर्फ 12 एक्रेडिटेड सपोर्ट स्टाफ को ही इजाज़त होगी, जिसमें टीम डॉक्टर भी शामिल हैं।
जर्सी नंबर
1. जर्सी नंबर में बदलाव होने पर, कृपया कपड़ों और इक्विपमेंट की गाइडलाइन में बताए अनुसार 24 घंटे पहले बताना होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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