BCCI को नए कोचों की तलाश, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इन तीन प्रमुख पदों के लिए आवेदन मंगाए

बीसीसीआई ने गुरुवार को तीन प्रमुख पदों (बल्लेबाजी गेंदबाजी और खेल मेडिसिन प्रमुख) के लिये आवेदन मंगाए हैं। कूली की जगह भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वीआरवी सिंह ले सकते हैं।

मशहूर गेंदबाजी कोच ट्रॉय कूली समेत पुराने कोचों के जाने के बाद बीसीसीआई अपने उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)के लिये नये कोचिंग स्टाफ की तलाश में है और गेंदबाजी, बल्लेबाजी, खेल विज्ञान और मेडिसिन विभाग में शीर्ष पदों के लिये आवेदन मंगवाये गए हैं । ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रथम श्रेणी तेज गेंदबाज और इंग्लैंड के एशेज विजेता गेंदबाजी कोच कूली का बीसीसीआई के साथ तीन साल का करार खत्म हो गया था और वह कार्यकाल में विस्तार पर थे ।

59 वर्ष के कूली को 2021 के आखिर में एनसीए का गेंदबाजी कोच बनाया गया था । उनकी जगह भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वीआरवी सिंह ले सकते हैं जिन्होंने कूली के साथ काम किया है । मेडिकल टीम के प्रमुख नितिन पटेल समेत स्टाफ के कई सदस्यों के जाने के बाद कई पद रिक्त हैं ।

पटेल ने मार्च में पद से इस्तीफा दिया था। स्पिन गेंदबाजी कोच साइराज बहुतुले भी जा चुके हैं और अब राजस्थान रॉयल्स के सहयोगी स्टाफ में हैं । एनसीए के एक और कोच सितांशु कोटक राष्ट्रीय टीम के साथ जुड़ चुके हैं।

भारत के पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण का सीओई प्रमुख के तौर पर कार्यकाल इस साल के आखिर में खत्म हो रहा है और समझा जाता है कि वह इसका नवीनीकरण कराना नहीं चाहते। ऐसी संभावना है कि उन्हें 2027 वनडे विश्व कप तक पद पर बने रहने के लिये बोला जाये।

बीसीसीआई ने गुरुवार को तीन प्रमुख पदों के लिये इश्तेहार दिया, जिसमें कहा गया है कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी कोच के पद के लिये उम्मीदवार पूर्व प्रथम श्रेणी या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर होना चाहिये, जिसके पास बीसीसीआई लेवल दो या तीन का कोचिंग सर्टिफिकेट हो।