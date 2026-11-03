BCCI में निकली 2 वैकेंसी, एक भारत की महिला टीम से जुड़ी तो दूसरी पुरुष टीम से; अंतिम तारीख 16 नवंबर
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) में 2 वैकेंसी निकली हैं। एक भारतीय महिला क्रिकेट टीम से जुड़ी है तो दूसरी पुरुष टीम से। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 16 नवंबर है।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को महिला क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच और पुरुष टीम के मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। बोर्ड की ओर से जारी मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 16 नवंबर है। मुनीष बाली ने हाल में महिला टीम के फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी संभाली थी। उनका पिछला कार्यकाल जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू वनडे और टी20 सीरीज के दौरान था। महिला टीम की फील्डिंग, विशेषकर कैच छोड़ने की समस्या लंबे समय से चिंता का विषय रही है।
फील्डिंग कोच की होंगी ये जिम्मेदारियां
बीसीसीआई ने फील्डिंग कोच की प्रमुख जिम्मेदारियों में 'विश्वस्तरीय फील्डिंग इकाई तैयार करने के लिए व्यापक कार्यक्रम विकसित करना और उन्हें लागू करना' शामिल किया है। इसके अलावा, अभ्यास सत्रों और मैच के दौरान फील्डिंग का अभ्यास कराना तथा खिलाड़ियों के कौशल में सुधार के लिए व्यक्तिगत कोचिंग देना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। उम्मीदवार को अलग-अलग मैच परिस्थितियों में प्रत्येक खिलाड़ी के क्षेत्ररक्षण प्रदर्शन और योगदान का आकलन भी करना होगा।
कम से कम 10 साल का अनुभव अनिवार्य
वहीं, बोर्ड पुरुष टीम के मुख्य फिजियो कमलेश जैन के स्थान पर नए उम्मीदवार की तलाश कर रहा है। जैन ने सितंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बीसीसीआई ने इस पद के लिए उम्मीदवार के पास फिजियो सेवाएं प्रदान करने का कम से कम 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य किया है। इसके अलावा, उम्मीदवार को शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों या टीम के साथ काम करने का अनुभव होना चाहिए। उच्च प्रदर्शन वाली टीम के साथ काम करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
भारतीय महिला टीम का लक्ष्य पूरा हुआ
स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 के बाद वनडे सीरीज में भी क्लीन स्वीप किया। 28 अक्टूबर को तीसरा वनडे जीतने के बाद कप्तान मंधाना ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम के शानदार प्रदर्शन पर संतुष्टि जताई। उन्होंने खास तौर पर गेंदबाजों की तारीफ की, जिन्होंने जिम्बाब्वे को 131 रन पर रोक दिया। वैष्णवी के पांच विकेट लेने से भी वह काफी खुश थीं। मंधाना ने कहा, "तीनों वनडे जीतना और अगले विश्व कप के लिए चैंपियनशिप अंक चक्र की अच्छी शुरुआत करना शानदार रहा। मैं गेंदबाजों के प्रदर्शन से बहुत खुश हूं, जिन्होंने विपक्षी टीम को 131 रन पर रोक दिया। वैष्णवी ने पांच विकेट लिए और मुझे उनकी इस उपलब्धि से बहुत खुशी हुई।" उन्होंने कहा कि भारतीय टीम का लक्ष्य पूरी सीरीज में अपना दबदबा बनाए रखना था और खिलाड़ियों के बीच इस बारे में चर्चा भी हुई थी।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
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