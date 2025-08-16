BCCI introduces Serious Injury Replacement rule in domestic cricket after rishabh pant injury on england tour ऋषभं पंत की चोट के बाद BCCI ने लागू किया नया नियम, गंभीर चोट लगने पर होगा रिप्लेसमेंट, Cricket Hindi News - Hindustan
ऋषभं पंत की चोट के बाद BCCI ने लागू किया नया नियम, गंभीर चोट लगने पर होगा रिप्लेसमेंट

बीसीसीआई ने बहु-दिवसीय क्रिकेट के 2025-26 सीजन के लिए खेल परिस्थितियों में 'गंभीर चोट रिप्लेसमेंट' नियम लागू किया है। हालांकि सैयद मुश्ताक अली या विजय हजारे टूर्नामेंट में ये लागू नहीं होगा।

Himanshu Singh VartaSat, 16 Aug 2025 05:36 PM
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खेल परिस्थितियों में संशोधन किया है और आगामी घरेलू सत्र के लिए बहु-दिवसीय क्रिकेट में चोटिल खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट की अनुमति दी है। यह विचार हाल ही में इंग्लैंड में एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज के बाद से प्रचलन में है। कथित नियम परिवर्तन के कारण इस मामले पर लोगों की राय अलग-अलग हो गई थी। बेन स्टोक्स ने इसे एक बेतुका सुझाव बताया है, जबकि गौतम गंभीर ने इसका स्वागत किया है। दोनों टीमों के एक-एक खिलाड़ी ऋषभ पंत और क्रिस वोक्स, चौथे और पांचवें टेस्ट के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे वे टेस्ट मैच जारी रखने के लिए अयोग्य हो गए।

बीसीसीआई ने इन नियमों में किए बदलाव

बीसीसीआई ने बहु-दिवसीय क्रिकेट के 2025-26 सीजन के लिए खेल परिस्थितियों में एक नए उप-शीर्षक 'गंभीर चोट प्रतिस्थापन' के तहत यह नियम लागू किया है, जिसमें कहा गया है कि कन्कशन प्रतिस्थापन नियमों के समान, समान प्रतिस्थापन की अनुमति होगी। कुछ अन्य नियमों में भी बदलाव किए गए हैं - जानबूझकर कम रन और रिटायर्ड बल्लेबाज पर, लेकिन गंभीर चोट प्रतिस्थापन आगामी घरेलू सीजन के लिए खेल परिस्थितियों का एक परिचय है।

खेल परिस्थितियों में नए लागू किए गए नियम में कहा गया है, ''यदि किसी खिलाड़ी को संबंधित मैच के दौरान गंभीर चोट लगती है, तो निम्नलिखित परिस्थितियों में गंभीर चोट प्रतिस्थापन की अनुमति दी जा सकती है। गंभीर चोट खेल के दौरान और खंड में वर्णित खेल क्षेत्र के भीतर लगी होनी चाहिए।''

पैर में फ्रैक्चर और कंधे की हड्डी उखड़ने के कारण पंत और वोक्स चौथे और पांचवें टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाए (हालांकि दोनों ही अत्यधिक दर्द के साथ थोड़े समय के लिए खेले थे), जिसके बाद प्रतिस्थापन नियम की मांग उठी, जिसे अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है।

मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट के दौरान पंत की चोट के बाद गंभीर ने कहा था, ''बिल्कुल, मैं इसके पक्ष में हूं। अगर अंपायर और मैच रेफरी देखते हैं और महसूस करते हैं कि यह एक गंभीर चोट है, तो मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है। यह नियम होना बहुत जरूरी है कि आप एक विकल्प चुन सकें। यानी, अगर वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं है, खासकर इस तरह की सीरीज में जहां पिछले तीन टेस्ट मैचों में कांटे की टक्कर रही है। सोचिए अगर हमें 11 के मुकाबले 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ता। यह हमारे लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण होता।''

हालांकि, स्टोक्स इसके पक्ष में नहीं थे। इंग्लैंड के कप्तान ने कहा, ''यह बिल्कुल हास्यास्पद है कि चोट के विकल्प को लेकर इतनी चर्चा हो रही है।'' चौथे टेस्ट के बाद स्टोक्स ने कहा था, ''टीमों के लिए बहुत सारी खामियां होंगी जिनसे वे पार नहीं पा सकेंगे। आप एक मैच के लिए अपनी ग्यारह चुनते हैं; चोटें खेल का हिस्सा हैं। मैं कन्कशन रिप्लेसमेंट, खिलाड़ी कल्याण और खिलाड़ी सुरक्षा के बारे में पूरी तरह समझता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि बातचीत चोट रिप्लेसमेंट पर ही रुक जानी चाहिए क्योंकि अगर आप मुझे एमआरआई स्कैनर में डालेंगे, तो मैं तुरंत किसी और को शामिल कर सकता हूं।''

ओवल में अगले ही टेस्ट में, उनके साथी वोक्स का बायां कंधा उखड़ गया, जिससे वह टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाए। लेकिन स्टोक्स इस नियम पर अड़े रहे। अहमदाबाद में चल रहे अंपायरों के सेमिनार में अंपायरों को खेल की नवीनतम परिस्थितियों के बारे में बताया गया। बीसीसीआई ने कहा कि सफेद गेंद वाले क्रिकेट सैयद मुश्ताक अली या विजय हजारे टूर्नामेंट में इस तरह के किसी भी रिप्लेसमेंट की अनुमति नहीं होगी। यह अभी देखा जाना बाकी है कि इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन में इस नियम को अनुमति दी जाएगी या नहीं, लेकिन यह नियम सीके नायडू ट्रॉफी के लिए बहु-दिवसीय अंडर 19 टूर्नामेंट में लागू रहेगा।

बीसीसीआई ने चोट के रिप्लेसमेंट के लिए प्रक्रिया को विस्तार से बताया है और कहा है कि मैच रेफरी अंतिम प्राधिकारी होगा जो डॉक्टर और मैदान पर मौजूद प्रतिस्थापन से परामर्श करने के बाद चोट की सीमा और गंभीरता पर निर्णय लेगा।