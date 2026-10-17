आईपीएल 2027 नीलामी 16 दिसंबर को गोवा में होगी, BCCI ने सभी टीमों को दी गई जानकारी
आईपीएल 2027 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 16 दिसंबर को गोवा में होगी। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजी को जानकारी दे दी है।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने सभी 10 टीम को सूचित किया है कि 2027 इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की नीलामी 16 दिसंबर को गोवा में आयोजित की जाएगी। तीन सत्र विदेश में आयोजित होने के बाद आईपीएल नीलामी एक बार फिर भारत में लौट रही है।
16 दिसंबर को होगी नीलामी
एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ''बीसीसीआई ने सभी टीम को नीलामी की तारीख 16 दिसंबर की जानकारी दे दी है। नीलामी से संबंधित ब्रीफिंग 15 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। '' पिछले तीन चरणों की नीलामी दुबई, जेद्दा (मेगा नीलामी) और अबुधाबी में आयोजित की गई थी। अब 2027 सत्र की नीलामी गोवा में होगी।
धूमल-सैकिया ने दिया था बयान
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के अध्यक्ष अरुण धूमल ने पहले कहा था कि नीलामी को भारत वापस लाना एक सोचा-समझा प्रयास था। यह एक दिन का आयोजन होगा क्योंकि यह एक 'मिनी नीलामी' है। धूमल ने सितंबर में कहा था, ''हमने नीलामी के लिए गोवा तय कर दिया है। संभावित तारीखें 15 से 16 दिसंबर हैं।'' बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने सितंबर में पुष्टि की थी कि गोवा दिसंबर में ऑक्शन की मेजबानी करेगा। सैकिया ने एएनआई से कहा था, ''इस साल, पिछले साल तीन विदेशी जगहों सऊदी अरब, दुबई और अबू धाबी में आईपीएल नीलामी कराने के बाद हम दिसंबर महीने में इसे गोवा में आयोजित करने जा रहे हैं।''
धूमल ने पीटीआई से कहा था, "हर साल हम भारत में ऐसा होने की कोशिश करते हैं, लेकिन शादी के भारी सीजन के कारण हमें वेन्यू नहीं मिल पाता। क्योंकि ये छोटी नीलामी होगी हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि यह इस साल यहीं हो और उम्मीद है कि हमें वेन्यू मिल जाएगा।" यह मौजूदा चक्र की आखिरी मिनी-नीलामी होगी, जिसमें फ्रेंचाइजी को 15 नवंबर 2026 तक अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची जमा करनी होगी।
नीलामी के दिन पर ही भारत और श्रीलंका के बीच वनडे मैच भी होगा। हालांकि मैच में बदलाव को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई है। ऐसी भी खबरें आई हैं कि 13 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाले पहले वनडे का वेन्यू बदला जा सकता है। हालांकि, बीसीसीआई ने मैच को शिफ्ट करने की योजनाओं से इनकार किया है।
इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से जुड़े हितधारकों के बीच गुरुवार को मुंबई में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई थी। बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने मंगलवार को यह जानकारी दी थी। आईपीएल के अगले साल अपने ऐतिहासिक 20वें सत्र में प्रवेश करने की तैयारियों के बीच बीसीसीआई ने 15 अक्टूबर को मुंबई में संयुक्त हितधारक बैठक बुलाई थी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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