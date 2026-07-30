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BCCI ने माना शुभमन गिल का बड़ा सुझाव, हनुमा विहारी बोले- तभी श्रीलंका सीरीज से पहले ऐसा हुआ

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय टीम को अगले महीने श्रीलंका की सरजमीं पर टेस्ट सीरीज खेलनी है। हनुमा विहारी ने कहा कि बीसीसीआई ने कप्तान शुभमन गिल का एक बड़ा सुझाव मान लिया है, जिसकी झलक श्रीलंका सीरीज से पहले दिखी।

Shubman Gill
शुभमन गिल (फाइल फोटो)

कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) को हर टेस्ट सीरीज से पहले 15 दिन का कैंप आयोजित करने का सुझाव दिया था। उनका कहना था कि इस तरह के कैंप के जरिए भारतीय खिलाड़ी रेड बॉल क्रिकेट के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सकेंगे। लगता है कि पिछले साल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज हार के बाद गिल द्वारा दिया गया बड़ा सुझाव बीसीसीआई ने मान लिया है। श्रीलंका टेस्ट सीरीज शुरू होने से 18 दिन पहले बीसीसीआई ने भारतीय स्क्वॉड घोषित कर दिया। भारत को श्रीलंका में 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज में उतरना है जबकि स्क्वॉड की घोषणा 18 जुलाई को दर दी गई। भारत सात अगस्त से चार दिवसीय अभ्यास मैच भी खेलेगा। भारतीय टीम से बाहर चल रहे बल्लेबाज हनुमा विहारी का इस दिलचस्प बदलाव का जिक्र किया है।

'ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता'

विहारी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, ''बीसीसीआई ने टेस्ट टीम का ऐलान बहुत जल्दी कर दिया। ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आमतौर पर टेस्ट सीरीज आईपीएल, वनडे या टी20 इंटरनेशनल सीरीज के ठीक बाद होती है। लेकिन घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से हारने के बाद शुभमन गिल ने टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी का पर्याप्त समय दिए जाने का सुझाव दिया था। मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने शुभमन गिल की बात मानी और उसी को ध्यान में रखते हुए टीम का ऐलान जल्दी कर दिया। भारत सीरीज से पहले एक प्रैक्टिस मैच भी खेलेगा, और यह अक्सर देखने को नहीं मिलता।''

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'भारतीय बल्लेबाज इसकी प्रैक्टिस करें'

उन्होंने आगे कहा, ''यह सीरीज भारत के लिए अहम है क्योंकि अगर टीम दोनों मैच जीत जाती है तो उसके पास आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आगे बढ़ने का मौका होगा। दो मैचों की सीरीज में दोनों मैच जीतने पर जीत का प्रतिशत बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। श्रीलंका सीरीज, और उसके बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज, यह तय करेंगी कि भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा या नहीं।'' विहारी ने कहा, ''श्रीलंका अपने घरेलू मैदान पर एक खतरनाक टीम है क्योंकि वहां पिच धीमी होती है और गेंद टर्न होती है। भारतीय बल्लेबाज ज्यादा 'स्वीप शॉट' नहीं खेलते हैं। उन्हें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट में सही प्रैक्टिस ही मैचों के दौरान चीजों को आसान बनाने में मदद करती है।''

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श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, कुलदीप यादव, मानव सुथार।

Md.Akram

लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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