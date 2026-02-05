Cricket Logo
BCCI को कुछ नहीं कहना, जो आईसीसी कहेगी वो करेंगे; शहबाज शरीफ के बयान पर राजीव शुक्ला

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने के रुख को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के समर्थन में भारत से मैच के बहिष्कार का फैसला बहुत सोच-विचार कर लिया गया है। इस पर BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि ICC जो भी फैसला लेगी, बोर्ड वो करेगा।

Feb 05, 2026 04:53 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने के रुख को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के समर्थन में भारत से मैच के बहिष्कार का फैसला बहुत सोच-विचार कर लिया गया है। इस पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि आईसीसी जो भी फैसला लेगी, बोर्ड उसके हिसाब से करेगा।

राजीव शुक्ला ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, 'इस (शहबाज शरीफ के बयान) पर बीसीसीआई को कुछ नहीं कहना है। इस पर आईसीसी को फैसला लेना है और आईसीसी जो भी कहेगा हम उसके फैसले के हिसाब से बढ़ेंगे...।'

इससे पहले शहबाज शरीफ ने बुधवार को जोर देकर कहा था कि भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले विश्व कप के मैच के बहिष्कार का फैसला सही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस पर एक 'स्पष्ट रुख' अपनाया है।

शहबाज शरीफ ने बहिष्कार के फैसले का बचाव करते हुए कहा, 'टी20 विश्व कप को लेकर हमने क्लियर स्टैंड लिया है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। हमने ये स्टैंड सावधानी से सोच-विचार के बाद लिया है।'

इससे पहले रविवार को पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर अपने फैसले का एक्स पर ऐलान करते हुए कहा कि टीम टूर्नामेंट में तो खेलेगी लेकिन भारत के खिलाफ मैच में मैदान में नहीं उतरेगी।

पाकिस्तान सरकार के फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने एक बयान जारी करके कहा कि 'सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन' एक वैश्विक खेल प्रतियोगिता के लिहाज से ठीक नहीं है। उसने पीसीबी से सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए आपसी सहमति से किसी हल पर पहुंचने की अपील की।

आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेताया है कि यह 'हाई प्रोफाइल' मैच नहीं खेलने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह मैच स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स के लिए कमाई का बहुत बड़ा जरिया है।

पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए पिछले महीने अपने स्क्वाड का ऐलान किया था। वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में हैं। उसे ए ग्रुप में रखा गया है जिसमें उसके और भारत के अलावा नामीबिया, नीदरलैंड और अमेरिका हैं। वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से हो रहा है जो 8 मार्च तक चलेगा।

