क्या BCCI ने IPL के मैचों की संख्या को बढ़ाकर 74 से 84 किया है? जानिए क्या है इसकी सच्चाई
खबर है कि IPL के इतिहास का सबसे लंबा सीजन इस बार होने जा रहा है, लेकिन असल सच्चाई अब सामने आ गई है। BCCI ने मैचों की संख्या को बढ़ाया नहीं है। इस बार भी 74 मैच ही फाइनल समेत खेले जाने हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू हो रहा है। आईपीएल के पहले कुछ मैचों के शेड्यूल का ऐलान भी हो चुका है। दूसरे फेज के मैचों के शेड्यूल का ऐलान आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं कि आईपीएल के मैचों की संख्या को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने बढ़ा दिया है। क्या वाकई में इसमें सच्चाई है? इसके बारे में जान लीजिए।
दरअसल, आईपीएल की ओर से फैंटेसी लीग का ऐलान किया गया है, जिसमें फैंस को टूर्नामेंट के लिए एक टीम बनानी है। हालांकि, इसमें कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन वे इनाम जीत सकते हैं। इसी की टर्म्स एंड कंडीशन्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि लीग फेज तक 80 मैच खेले जाएंगे। ऐसे तमाम पोस्ट आपको मिल जाएंगे, जो इस तरह का दावा कर रहे हैं कि लीग फेज में 80 मैच खेले जाएंगे।
जब से आईपीएल में दो नई टीमें आई हैं, तब से लेकर अब तक चार सीजन खेले जा चुके हैं और हर बार हमें 70 लीग फेज के मैच और 4 प्लेऑफ्स के मैच फाइनल समेत देखने को मिले हैं। इस बार दावा है कि 80 मैच लीग फेज में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आईपीएल की आधिकारिक साइट पर इसकी जानकारी पहले दी गई है तो वह एक एरर रहा होगा। आईपीएल के फैंटेसी लीग वाले पेज पर 70 मैचों की जानकारी ही दी गई है।
बीसीसीआई और आईपीएल के अधिकारी पहले इस तरह के बयान दे चुके हैं कि आईपीएल के मैचों की संख्या को आने वाले समय में बढ़ाया जाएगा। यही कारण है कि 74 से 84 मैच किए जाने की खबरों ने तूल पकड़ा है, जो कि सच्चाई नहीं है। आईपीएल के मीडिया राइट्स 2027 तक बिक गए हैं। ऐसे में 2027 के सीजन के बाद हमें आईपीएल में मैचों की संख्या में इजाफा देखने को मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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