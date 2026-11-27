BCCI ने गुरनूर बराड़ को किया है फास्ट ट्रैक, पांच महीने के भीतर भारत के ODI और टेस्ट टीम का बन गए हिस्सा
गुरनूर बराड़ के केस में बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट ने उनके आंकड़ों और अनुभवों से ज्यादा प्रभाव को तरजीह दी है और तेजी से आगे बढ़ाया है। जून में उन्होंने वनडे डेब्यू किया, जिसके बाद लगातार मुकाबले खेले और अब टेस्ट टीम में जगह मिल गई है। उनके करियर पर एक नजर डालिए।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले की शुरुआत आज, 27 नवंबर 2026 से हुई है। भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग XI में एक बदलाव किया है। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की जगह 6.5 फीट की हाइट वाले गुरनूर बराड़ को टीम में शामिल किया गया है। वे टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू कर रहे हैं। इससे पहले जून में अफगानिस्तान के खिलाफ हुई तीन मैचों की ODI सीरीज में उन्होंने अपना वनडे अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। पांच महीनों के भीतर गुरनूर बराड़ की किस्मत चमक गई। पहले वे भारत के वनडे क्रिकेट टीम का नियमित हिस्सा बने। उन्हें लगभग हर सीरीज के लिए चयनित किया जा रहा है और यह भी संभावना जताई जा रही है कि 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं और अब टेस्ट में भी डेब्यू करने का मौका मिला है। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पर तरजीह दी गई है।
गुरनूर बराड़ ने साल 2022 में पंजाब की टीम लिस्ट ए क्रिकेट और फर्स्ट क्लास में डेब्यू किया। साल 2023 में उन्होंने पंजाब किंग्स की टीम से अपना आईपीएल डेब्यू किया। साल 2024-25 के रणजी ट्रॉफी में गुरनूर बराड़ ने अच्छा प्रदर्शन किया जिसके बाद उन पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और चयनकर्ताओं से संबंधित लोगों ने खास ध्यान रखा। उन्होंन अब तक अपने करियर में 22 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं जिसमें 71 विकेट लिए हैं। इसके अलावा लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 22 मैचों में 35 विकेट लिए हैं। आईपीएल और घरेलू टी-20 मैच मिलाकर गुरनूर ने कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 10 विकेट हासिल किए हैं। गुरनूर बराड़ के करियर की खास बात यह है कि उन्होंने अब तक सिर्फ एक ही आईपीएल मैच खेला है। हालांकि, उनके प्रदर्शन के आंकड़ों से ज्यादा पड़ने वाले प्रभाव के कारण गुजरात टाइटंस ने 1.3 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है।
बराड़ के प्रभाव पर बीसीसीआई और मैनेजमेंट का ध्यान
गुरनूर बराड़ के डोमेस्टेक आंकड़ों को कम ध्यान में रखते हुए उनके प्रभाव को भारतीय टीम मैनेजमेंट और चनयकर्ताओं ने भी ज्यादा रखा है। क्योंकि डोमेस्टिक के आंकड़े उनके आला दर्जे के नहीं हैं और इनसे बेहतर आंकड़ों वाले गेंदबाज भारत के पास हैं। लेकिन बराड़ अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए तेज गति से उछाल भरी गेंदें डालते हैं जो बल्लेबाजों को काफी परेशान करती हैं। न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज में उनके प्रभाव को देखा गया है।
डेब्यू के 5 महीने के भीतर खेल लिए 12 वनडे और अब टेस्ट में पदार्पण
5 मई सन 2000 को पंजाब में जन्मे इस 26 वर्षीय खिलाड़ी ने भारत के लिए अब तक 12 वनडे मैच खेल हैं, जिसकी 12 पारियों में गेंदबाजी करते हुए कुल 23 विकेट 31.48 की औसत से लिए हैं। उन्होंने इस दौरान किफायती गेंदबाजी की है और उनका इकोनॉमी रेट 6.56 का रहा है। बराड़ ने अपने टेस्ट डेब्यू में भी पहला विकेट निकाल लिया है। अगर वे इस निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहे तो उनको तीनों फॉर्मेट में खेलने का मौका मिल सकता है। फिलहाल, वे 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं यह सवालों के घेरे में हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की पुरुषों की चयन समिति उन्हें उसी खास उद्देश्य के लिए तैयार करने की कोशिश कर रही है। बराड़ को जिस तरह से फास्ट ट्रैक किया गया है, क्या वे भारतीय तेज गेंदबाजी यूनिट में दम भर पाएंगे देखना होगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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