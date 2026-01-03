BCCI ने बिल्कुल ठीक किया है, मुस्तफिजुर रहमान को KKR से निकाले जाने के बाद आकाश चोपड़ा का बयान
मशहूर क्रिकेट कमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई द्वारा केकेओर की टीम से बाहर निकाले जाने का समर्थन किया है। उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को उजागर करते हुए कहा कि बीसीसीआई ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। आकाश चोपड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी करते हुए यह प्रतिक्रिया दी। आकाश का मानना है कि मुस्ताफिजुर रहमान को केकेआर की टीम से बाहर निकाला जाना और किसी भी आईपीएल टीम में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को शामिल ना किए जाने का फैसला बिल्कुल जायज है।
एक्स पर वीडियो जारी करते हुए पूर्व क्रिकेटर ने दो न्यूज के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लोगों को दिखाया जिसमें एक में बांग्लादेश में हिंदू युवक पर की गई हिंसा का जिक्र है और दूसरे में मुस्ताफिजुर को केकेआर द्वारा रिलीज किए जाने की खबर। इन दोनों खबरों को दिखाते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा, “ये देखिए, पढ़ लीजिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ना इसकी वजह से किया है बीसीसीआई ने।” उन्होंने फैसले का समर्थन करते हुए आगे कहा कि, “मेरे विचार से बिल्कुल ठीक किया है। यस कोलकाता को थोड़ी दिक्कत होगी, ऑक्शन से पहले बात होती तो बेहतर था पर डेवलपिंग स्टोरी है सर।”
उन्होंने आगे कहा कि “अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें फिज यानी मुस्तफिजुर रहमान कि क्या गलती है तो यह बात पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए भी कही जा सकती है कि वे तो व्यक्तिगत तौर पर यहां आकर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब कंट्री कुछ गलत करती है तो हर देशवासी को भुगतना पड़ता है।” आकाश चोपड़ा ने इसे कोलेट्रेल डैमेज बताया। उन्होंने बीसीसीआई के डिसीजन के साथ सहमति जताई कि मैं बीसीसीआई के डिसीजन से स्टैंड करता हूं। उन्होंने बीसीसीई के साथ अपने स्टैंड को जाहिर करते हुए दर्शकों और अपने फैंस से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही कि वे कहां स्टैंड करते हैं।
बता दें कि शनिवार 3 जनवरी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कंफर्म किया कि मुस्तफिजुर 2026 का आईपीएल सीजन नहीं खेलेंगे। बार्ड ने खिलाड़ी को रिलीज करने और नया रिपेल्समेंट लाने को कहा। इसी साल हुए मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राउडर्स ने बाएं हाथ के बांग्लादेशी गेंदबाजी को टीम में शामिल किया था, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार और हिंसा के कारण भारत के राजनेताओं और लोगों में बढ़ती नाराजगी की वजह से बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर को लीग से बाहर रखने का फैसला किया है।