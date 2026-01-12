Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़BCCI has announced Washington Sundar replacement Ayush Badoni receives maiden call up
BCCI ने कर दिया वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट का ऐलान, पहली बार इस खिलाड़ी को मिला मौका

BCCI ने कर दिया वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट का ऐलान, पहली बार इस खिलाड़ी को मिला मौका

संक्षेप:

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान चोटिल हुए वॉशिंगटन सुंदर पूरी सीरीज से बाहर हो गई है। बीसीसीआई ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। आयुष बदोनी को पहली बार भारतीय टीम में चुना गया है।

Jan 12, 2026 02:00 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने वॉशिंगटन सुंदर के IND vs NZ वनडे सीरीज से बाहर होने की अधिकारिक पुष्टी कर दी है। वॉशिंगटन सुंदर को वडोदरा में खेले गए पहले वनडे के दौरान चोट लगी थी। गेंदबाजी करते हुए उन्हें यह चोट लगी थी, जिसकी वजह से वह 5 ओवर डालने के बाद मैदान छोड़ गए थे। हालांकि जरूरत पड़ने पर वह बैटिंग करने जरूर आए, मगर उनके चेहरे पर दर्द साफ देखने को मिल रहा था। मैच के बाद सुंदर का स्कैन हुआ, जिसमें उनकी चोट की पुष्टी हुई और उन्हें सीरीज से बाहर कर दिया गया है। उनके रिप्लेसमें के रूप में आयुष बदोनी को टीम में शामिल किया गया है। बदोनी पहली बार भारतीय ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:कोहली को 93 पर आउट कर करोड़ों फैंस का दिल तोड़ने वाले जमीसन ने अब क्या कहा?

वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी और उनके रिप्लेसमेंट की जानकारी देते हुए बीसीसीआई ने अपनी रिलीज में लिखा, ‘भारत के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को रविवार को वडोदरा के BCA स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान बॉलिंग करते समय अपनी बाईं निचली पसली में तेज दर्द महसूस हुआ। उनका आगे स्कैन किया जाएगा, जिसके बाद BCCI मेडिकल टीम एक्सपर्ट की राय लेगी।

वाशिंगटन को IDFC फर्स्ट बैंक वनडे सीरीज के बाकी दो मैचों से बाहर कर दिया गया है।

पुरुष चयन समिति ने आयुष बडोनी को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना है। बडोनी दूसरे वनडे के वेन्यू राजकोट में टीम के साथ जुड़ेंगे।'

ये भी पढ़ें:राहुल ने ‘विनिंग सिक्स’ लगाते ही तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड, अब सिर्फ धोनी उनके आगे

दूसरे और तीसरे वनडे के लिए भारत की अपडेटेड टीम: शुभमन गिल (C), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (WK), श्रेयस अय्यर (VC), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (WK), आयुष बडोनी

वॉशिंगटन सुंदर का बाहर होना क्यों भारत के लिए बड़ा झटका

वॉशिंगटन सुंदर का चोटिल होकर इस तरह सीरीज से बाहर होना भारत के लिए इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज और फरवरी में शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं। टी20 वर्ल्ड कप को अब ज्यादा समय नहीं रहगया है, अगर सुंदर को रिकवर होने में ज्यादा समय लगेगा तो वह टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड से भी बाहर हो सकते हैं। सुंदर से पहले तिलक वर्मा की चोट ने भी चयनकर्ताओं को परेशान किया हुआ है। तिलक न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले तीन मैच नहीं खेल पाएंगे।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Washington Sundar India vs New Zealand BCCI
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |