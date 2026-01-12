BCCI ने कर दिया वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट का ऐलान, पहली बार इस खिलाड़ी को मिला मौका

संक्षेप: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान चोटिल हुए वॉशिंगटन सुंदर पूरी सीरीज से बाहर हो गई है। बीसीसीआई ने उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। आयुष बदोनी को पहली बार भारतीय टीम में चुना गया है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने वॉशिंगटन सुंदर के IND vs NZ वनडे सीरीज से बाहर होने की अधिकारिक पुष्टी कर दी है। वॉशिंगटन सुंदर को वडोदरा में खेले गए पहले वनडे के दौरान चोट लगी थी। गेंदबाजी करते हुए उन्हें यह चोट लगी थी, जिसकी वजह से वह 5 ओवर डालने के बाद मैदान छोड़ गए थे। हालांकि जरूरत पड़ने पर वह बैटिंग करने जरूर आए, मगर उनके चेहरे पर दर्द साफ देखने को मिल रहा था। मैच के बाद सुंदर का स्कैन हुआ, जिसमें उनकी चोट की पुष्टी हुई और उन्हें सीरीज से बाहर कर दिया गया है। उनके रिप्लेसमें के रूप में आयुष बदोनी को टीम में शामिल किया गया है। बदोनी पहली बार भारतीय ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनेंगे।

वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी और उनके रिप्लेसमेंट की जानकारी देते हुए बीसीसीआई ने अपनी रिलीज में लिखा, ‘भारत के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को रविवार को वडोदरा के BCA स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान बॉलिंग करते समय अपनी बाईं निचली पसली में तेज दर्द महसूस हुआ। उनका आगे स्कैन किया जाएगा, जिसके बाद BCCI मेडिकल टीम एक्सपर्ट की राय लेगी।

वाशिंगटन को IDFC फर्स्ट बैंक वनडे सीरीज के बाकी दो मैचों से बाहर कर दिया गया है।

पुरुष चयन समिति ने आयुष बडोनी को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना है। बडोनी दूसरे वनडे के वेन्यू राजकोट में टीम के साथ जुड़ेंगे।'

दूसरे और तीसरे वनडे के लिए भारत की अपडेटेड टीम: शुभमन गिल (C), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (WK), श्रेयस अय्यर (VC), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (WK), आयुष बडोनी

वॉशिंगटन सुंदर का बाहर होना क्यों भारत के लिए बड़ा झटका