एशिया कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान, स्मृति मंधाना या हरमनप्रीत कौर, कौन बनीं कप्तान? सूर्या जैसा तो नहीं हुआ हाल
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आगामी महिला एशिया कप 2026 के लिए रविवार को 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। हरमनप्रीत कौर को एक बार फिर टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आगामी महिला एशिया कप 2026 के लिए रविवार को 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कमान एक बार फिर हरमनप्रीत कौर के हाथों में सौंपी गई है। हाल ही में संपन्न हुए आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 कामयाब ना हो पाने के बाद हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पर सवाल उठे थे। टीम इंडिया सेमीफाइनल में भी अपनी जगह नहीं बना सकी थी। इंग्लैंड में हुए इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी थी, जिसके बाद कई पूर्व महिला क्रिकेटरों ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में सवाल खड़े किए थे। तमाम शोर और प्रश्नचिन्हों के बाद कई क्रिकेट पंडित और प्रशंसक अनुमान लगा रहे थे कि शायद हरमन की जगह स्मृति मंधाना को व्हाइट बॉल में भारतीय टीम की कप्तानी करने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एक बार फिर बोर्ड और टीम मैनेजमेंट ने हरमन के अनुभव को तव्वजो दिया है और एशिया कप के लिए उन्हें कमान सौंपी गई है। टीम की अनुभवी सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ने रविवार को जारी मीडिया एडवाइजरी में बताया कि एसीसी महिला एशिया कप 2026 के लिए भारत की टीम की घोषणा कर दी गई है। महिला चयन समिति ने एसीसी महिला एशिया कप 2026 के लिए भारत की टीम का चयन कर लिया है। यह टूर्नामेंट अगस्त के अंत से सितंबर के मध्य तक आयोजित होने वाला है। विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) द्वारा उचित समय पर की जाएगी।
एशिया कप 2026 के लिए ऐसी है भारतीय टीम
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, प्रेमा रावत, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़
रिजर्व खिलाड़ी: प्रतिका रावल, उमा छेत्री (विकेटकीपर), वैष्णवी शर्मा, सयाली सतघरे, मिन्नू मणि
भारत की इस टीम में खास बदलाव नहीं देखने को मिले हैं। हालांकि, इस टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया की जगह जी कमलिनी को स्थान दिया गया है। श्रेयंका पाटिल भी विश्व कप की टीम का हिस्सा थीं, लेकिन चोट के कारण बाहर होना पड़ा था। एशिया कप के स्क्वॉड में उनका नाम नहीं है। रिजर्व कैटगरी में प्रतिका रावल, उमा छेत्री (विकेटकीपर), वैष्णवी शर्मा, सयाली सतघरे और मिन्नू मणि को रखा गया है। विश्व कप में ये खिलाड़ी नहीं थे।
विश्व कप के दौरान ऐसा था भारतीय महिला टीम का स्क्वॉड
आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणानी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव।
हरमप्रीत कौर का नहीं हुआ सूर्या जैसा हाल
बता दें कि पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 जीतने के बाद भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में बड़े बदलाव देखने को मिले थे। यह तब हुआ था, जब टीम ने विश्व कप का खिताब जीता था। तब टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को विश्व कप के बाद खेली गई अगली सीरीज के लिए बाहर कर दिया गया। वे अब भारतीय टीम की प्लानिंग का हिस्सा भी नहीं रह गए हैं। बीसीसीआई ने अच्छा प्रदर्शन करने पर वापसी के संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन वापसी करना मुश्किल नजर आता है। उप कप्तान अक्षर पटेल को हटाकर तिलक वर्मा को जिम्मेदारी दी गई। इस बड़े बदलाव के बाद अनुमान लगाए जा रहे थे कि महिला टीम में भी बड़े बदलाव होंगे और सूर्या की तरह हरमनप्रीत कौर को भी कप्तानी से हाथ धोनी पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्हें फिर से एक बार भारत को एशिया कप में चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी मिली है। स्मृति मंधाना को भारत की कप्तानी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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