BCCI ने दी मोहसिन नकवी को डेडलाइन, अगर इस तारीख तक एशिया कप ट्रॉफी नहीं सौंपी तो…

संक्षेप: बीसीसीआई सचिव ने कहा कि अगर हमें 3 नवंबर तक ट्रॉफी नहीं मिलती है, तो दुबई में आईसीसी मुख्यालय में एक बैठक होगी। हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था के समक्ष अपनी शिकायत उठाएंगे। मुझे यकीन है कि आईसीसी न्याय करेगा और भारत को जल्द से जल्द ट्रॉफी दिलाने में मदद करेगा।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को एशिया कप ट्रॉफी को लेकर डेडलाइन जारी कर दी है। एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भारत ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद नकवी ट्रॉफी अपने साथ ही लेकर मैदान से चले गए थे। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल जीतने के बावजूद भारत को ट्रॉफी नहीं मिली। अब बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी को ट्रॉफी सौंपने की आखिरी तारीख तय कर दी है, अगर तब तक नकवी ट्रॉफी भारत को नहीं सौंपते तो यह मुद्दा आईसीसी मीटिंग में उठाया जाएगा।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने ANI को बताया, "दस दिन पहले हमने एसीसी अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि वह जल्द से जल्द बीसीसीआई को ट्रॉफी सौंप दें। हालांकि, आज तक हमें ट्रॉफी नहीं मिली है। हम एक और दिन का इंतजार कर रहे हैं। अगर हमें 3 नवंबर तक ट्रॉफी नहीं मिलती है, तो दुबई में आईसीसी मुख्यालय में एक बैठक होगी। हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था के समक्ष अपनी शिकायत उठाएंगे। मुझे यकीन है कि आईसीसी न्याय करेगा और भारत को जल्द से जल्द ट्रॉफी दिलाने में मदद करेगा।"

बता दें, अप्रैल में पहलगाम अटैक के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान से बदला लिया। इसके बाद भी भारत हर मंच पर पाकिस्तान का बॉयकॉट कर रहा था। इस कड़ी में टीम इंडिया ने भी एशिया कप में पाकिस्तान का बॉयकॉट किया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिला।