केएल राहुल, मोहम्मद सिराज को नहीं चुनने पर भड़का BCCI, राज्य संघों को लिखा खत

बीसीसीआई सीनियर खिलाड़ियों के घरेलू क्रिकेट में भी खेलने पर जोर दे रहा है। दूसरी तरफ साउथ जोन ने दलीप ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में उपलब्ध होने के बावजूद केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों को जगह नहीं दी है। इससे बोर्ड नाखुश है और उसने सभी राज्य संघों को ईमेल लिखा है। 

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 22 Aug 2025 02:40 PM
आने वाले दलीप ट्रॉफी के लिए साउथ जोन के स्क्वाड में केएल राहुल और मोहम्मद सिराज जैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को शामिल नहीं करने पर बीसीसीआई ने कड़ी नाराजगी जताई है। उसने सभी राज्य संघों को आधिकारिक तौर पर लिखा है और उनसे राष्ट्रीय टीम से खेलने वाले खिलाड़ियों को तरजीह देने को कहा है। बीसीसीआई ने उनसे दलीप ट्रॉफी के लिए केंद्रीय अनुबंध सूची में शामिल खिलाड़ियों को प्राथमिकता देने को कहा है।

मामले की शुरुआत तब हुई जब साउथ जोन ने 27 जुलाई को दलीप ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान किया। उसमें केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा और साई सुदर्शन जैसे कई बड़े नामों को शामिल नहीं किया। दलीप ट्रॉफी के साथ घरेलू क्रिकेट सीजन की शुरुआत हो रही है। यह टूर्नामेंट 28 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू हो रहा है और यह घरेलू और राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतिभाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इन खिलाड़ियों की उपलब्धता के बावजूद साउथ जोन का इन्हें स्क्वाड में शामिल नहीं करना बीसीसीआई को बिल्कुल भी रास नहीं आया है।

बीसीसीआई के क्रिकेट ऑपरेशंस के जनरल मैनेजर अभय कुरुविला ने इसे लेकर पिछले हफ्ते जोनल कन्वेनर्स और स्टेट यूनिट्स को ईमेल लिखा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने उस मेल को देखा है जिसमें कुरुविला ने दलीप ट्रॉफी की प्रतिष्ठा और उसके प्रतिस्पर्धी मानक को बरकरार रखने के लिए सभी उपलब्ध भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के महत्व को बताया है।

कुरुविला ने लिखा है, 'इसकी साख बनाए रखने और उच्चतम स्तर की प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि भारत के अभी उपलब्ध सभी खिलाड़ियों को उनके-उनके जोनल टीम में चुना जाए।'

बीसीसीआई लगातार इंटरनेशनल खिलाड़ियों के घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पर जोर दे रहा है। इससे पहले उसने खिलाड़ियों को भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर आईपीएल को तरजीह दिए जाने को लेकर चेतावनी दी थी। उसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सभी खिलाड़ियों को इस साल डोमेस्टिक कैलेंडर के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने को कहा था। बोर्ड की ये सख्ती इस साल जनवरी में भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म होने के बाद दिखा।