विदेशी लीग के लिए…; सनराइजर्स द्वारा पाकिस्तान के अबरार अहमद को साइन करने पर BCCI की ओर से पहला बयान
बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का कहना है कि यह सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल में नहीं बल्कि किसी विदेशी लीग में किया है, ऐसे में वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर सकते।
IPL की टीम सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ी फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने इंग्लैंड में होने वाली 'द हंड्रेड' लीग में पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को अपनी टीम में शामिल कर विवाद खड़ा कर दिया है। अबरार अहमद समय-समय पर भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते नजर आए हैं। ऐसे में भारतीय फ्रेंचाइजी द्वारा उन्हें खरीदना फैंस को बिल्कुल पंसद नहीं आया है। फैंस सनराइजर्स के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं और उनका आईपीएल 2026 में बॉयकॉट करने की भी बातें कर रहे हैं। इस बीच बीसीसीआई की ओर से इस मुद्दे पर पहला रिएक्शन सामने आया है।
बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का कहना है कि यह सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल में नहीं बल्कि किसी विदेशी लीग में किया है, ऐसे में वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर सकते।
राजीव शुक्ला ने ANI से कहा, “यह हमारे डोमेन (IPL) में नहीं है, उन्होंने इसे किसी विदेशी लीग के लिए किया है। उन्हें फैसला लेना होगा; हम कुछ नहीं कर सकते।”
12 मार्च को सनराइजर्स लीड्स ने 'द हंड्रेड' की नीलामी में पाकिस्तान के इस मिस्ट्री स्पिनर पर 2.34 करोड़ रुपए खर्च कर अपनी टीम में शामिल किया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। अब 13 मार्च को X पर उनका अकाउंट सस्पेंड दिखाई दे रहा है।
X पर उनका अकाउंट खोलने पर लिखा आ रहा है, ‘अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। X उन अकाउंट को निलंबित करता है जो X के नियमों का उल्लंघन करते हैं।’
सनराइजर्स लीड्स ने X के किस नियम का उल्लंघन किया है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
भारतीय मीडिया कंपनी Sun TV ने पिछले साल 'The Hundred' टूर्नामेंट में Leeds फ्रेंचाइजी (जिसे पहले Northern Superchargers के नाम से जाना जाता था) का पूरा मालिकाना हक हासिल कर लिया था। इसके लिए उन्होंने England and Wales Cricket Board (ECB) से 49 प्रतिशत और Yorkshire से बाकी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें