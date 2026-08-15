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मैच के दौरान फोन पर गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था खिलाड़ी, BCCI ने सुनाई सजा

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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उपलब्ध जानकारी में ऑल-राउंडर की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। माना जा रहा है कि ACSU ने उल्लंघन की रिपोर्ट तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TNCA) को दी है, जो TNPL का आयोजन करता है, जिसके बाद खिलाड़ी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।

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भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की भ्रष्टाचार निरोधक एवं सुरक्षा इकाई (एसीएसयू) ने हाल में तमिलनाडु प्रीमियर लीग (टीएनपीएल) के एक मैच के दौरान 'खिलाड़ी और मैच अधिकारियों के क्षेत्र' (पीएमओए) प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर तमिलनाडु के एक युवा बल्लेबाज पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उपलब्ध जानकारी में ऑल-राउंडर की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। माना जा रहा है कि ACSU ने उल्लंघन की रिपोर्ट तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TNCA) को दी है, जो TNPL का आयोजन करता है, जिसके बाद खिलाड़ी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।

यह घटना BCCI के उन नियमों का उल्लंघन है जो रिस्ट्रिक्टेड मैच एरिया के अंदर कम्युनिकेशन डिवाइस से जुड़े हैं। खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों और दूसरे ऑथराइज़्ड लोगों को PMOA में मोबाइल फोन और ऐसे ही कम्युनिकेशन डिवाइस ले जाने की इजाज़त नहीं है। प्रोटोकॉल के तहत, किसी भी व्यक्ति के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने से पहले मोबाइल फोन और स्मार्टवॉच को बंद करके तय सुरक्षा कर्मियों को देना जरूरी है।

तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को पीटीआई से कहा, ''जांच जारी होने के कारण टीएनसीए खिलाड़ी के नाम का खुलासा नहीं करेगा। मैं सिर्फ इसकी पुष्टि कर सकता हूं कि वह बाएं हाथ का बल्लेबाज है जिसने पिछले रणजी ट्रॉफी सत्र में तमिलनाडु के लिए दो अर्धशतक लगाए थे। मैच के दौरान वह अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजते हुए पाए गए। उस पर भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन मैच के दौरान पीएमओए में मोबाइल फोन का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसलिए इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना गया है। ''

शुरुआत में 26 वर्षीय इस खिलाड़ी पर दो साल का प्रतिबंध लगाने पर विचार किया गया था, लेकिन चूंकि मामला गंभीर प्रकृति का नहीं था इसलिए अंततः उसे एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ छोड़ दिया गया।

बता दें, कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पिछले सत्र के दौरान राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर और वैभव सूर्यवंशी के लिए फ्रेंचाइजी द्वारा नियुक्त अभिभावक रोमी भिंडर पर भी मैच के दौरान टीम डगआउट में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के कारण एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

भिंडर को BCCI के PMOA प्रोटोकॉल के तहत नोटिस जारी किया गया था और बाद में उनकी सफाई ठीक न पाए जाने पर उन पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया और चेतावनी दी गई। TNPL मामले का एक और नतीजा निकलता दिख रहा है, तमिलनाडु के इस खिलाड़ी को भी कॉम्पिटिशन से बैन कर दिया गया है।

BCCI के ACSU ने हाल के महीनों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच और कड़ी कर दी है क्योंकि जानकारी भेजने वाली टेक्नोलॉजी और भी बेहतर होती जा रही है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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