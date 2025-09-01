BCCI ने दलीप ट्रॉफी के लाइव टेलिकास्ट को लेकर आखिरकार तोड़ी चुप्पी, फाइनल को लेकर कही ये बात

बीसीसीआई सचिव ने कहा कि दलीप ट्रॉफी के फाइनल का सीधा प्रसारण होगा। हमने अपने प्रसारक के साथ 100 दिनों के घरेलू क्रिकेट का सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने का समझौता किया है, जिसका मतलब है कि हमारे सभी घरेलू टूर्नामेंटों का सीधा प्रसारण होगा।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने दलीप ट्रॉफी के मैचों का लाइव प्रसारण ना होने को लेकर आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। इंग्लैंड दौरा खत्म होने के बाद भारत के इंटरनेशनल मैचों में एक महीने का ब्रेक था, टीम इंडिया 9 सितंबर से एशिया कप में एक्शन में नजर आएंगी। ऐसे में फैंस दलीप ट्रॉफी के जरिए घरेलू मैच देखने को उत्सुक थे, मगर जब फैंस ने पाया कि इन मैचों का लाइव प्रसारण नहीं हो रहा है तो उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर बीसीसीआई की आलोचना की। अब बीसीसीआई ने इस मुद्दे पर सफाई दी है और साथ ही यह आश्वासन दिया है कि टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले का लाइव प्रसारम किया जाएगा। 11 से 15 सितंबर के बीच दलीप ट्रॉफी का फाइनल खेला जाना है।

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "दलीप ट्रॉफी के फाइनल का सीधा प्रसारण होगा। हमने अपने प्रसारक के साथ 100 दिनों के घरेलू क्रिकेट का सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने का समझौता किया है, जिसका मतलब है कि हमारे सभी घरेलू टूर्नामेंटों का सीधा प्रसारण होगा। बीसीसीआई घरेलू क्रिकेट को अत्यधिक महत्व देता है, यही वजह है कि आप देखेंगे कि इन मैचों में लगभग सभी भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं।"

इसका मतलब यह है कि 4 सितंबर से शुरू होने वाले दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों का भी लाइव प्रसारण नहीं होगा।

दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट में अब तक यश ढुल और अंकित कुमार के शतकों की बदौलत नॉर्थ जोन ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दूसरे मैच में, दानिश मालेवार के शानदार डेब्यू और रजत पाटीदार व यश राठौड़ के शानदार प्रदर्शन की बदौलत सेंट्रल जोन ने सेमीफाइनल में जगह बनाई।