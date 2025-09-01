BCCI finally broke the silence on the live telecast of Duleep Trophy said this about the final BCCI ने दलीप ट्रॉफी के लाइव टेलिकास्ट को लेकर आखिरकार तोड़ी चुप्पी, फाइनल को लेकर कही ये बात, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़BCCI finally broke the silence on the live telecast of Duleep Trophy said this about the final

BCCI ने दलीप ट्रॉफी के लाइव टेलिकास्ट को लेकर आखिरकार तोड़ी चुप्पी, फाइनल को लेकर कही ये बात

बीसीसीआई सचिव ने कहा कि दलीप ट्रॉफी के फाइनल का सीधा प्रसारण होगा। हमने अपने प्रसारक के साथ 100 दिनों के घरेलू क्रिकेट का सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने का समझौता किया है, जिसका मतलब है कि हमारे सभी घरेलू टूर्नामेंटों का सीधा प्रसारण होगा।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 08:30 AM
share Share
Follow Us on
BCCI ने दलीप ट्रॉफी के लाइव टेलिकास्ट को लेकर आखिरकार तोड़ी चुप्पी, फाइनल को लेकर कही ये बात

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने दलीप ट्रॉफी के मैचों का लाइव प्रसारण ना होने को लेकर आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। इंग्लैंड दौरा खत्म होने के बाद भारत के इंटरनेशनल मैचों में एक महीने का ब्रेक था, टीम इंडिया 9 सितंबर से एशिया कप में एक्शन में नजर आएंगी। ऐसे में फैंस दलीप ट्रॉफी के जरिए घरेलू मैच देखने को उत्सुक थे, मगर जब फैंस ने पाया कि इन मैचों का लाइव प्रसारण नहीं हो रहा है तो उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर बीसीसीआई की आलोचना की। अब बीसीसीआई ने इस मुद्दे पर सफाई दी है और साथ ही यह आश्वासन दिया है कि टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले का लाइव प्रसारम किया जाएगा। 11 से 15 सितंबर के बीच दलीप ट्रॉफी का फाइनल खेला जाना है।

ये भी पढ़ें:T20I में भारत की जीत में सबसे ज्यादा प्रतिशत रन, रोहित-कोहली से आगे ये प्लेयर

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "दलीप ट्रॉफी के फाइनल का सीधा प्रसारण होगा। हमने अपने प्रसारक के साथ 100 दिनों के घरेलू क्रिकेट का सीधा प्रसारण सुनिश्चित करने का समझौता किया है, जिसका मतलब है कि हमारे सभी घरेलू टूर्नामेंटों का सीधा प्रसारण होगा। बीसीसीआई घरेलू क्रिकेट को अत्यधिक महत्व देता है, यही वजह है कि आप देखेंगे कि इन मैचों में लगभग सभी भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं।"

इसका मतलब यह है कि 4 सितंबर से शुरू होने वाले दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों का भी लाइव प्रसारण नहीं होगा।

ये भी पढ़ें:गिल-रोहित से लेकर बुमराह तक…BCCI के फिटनेस टेस्ट में कौन हुआ पास और कौन फेल?

दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट में अब तक यश ढुल और अंकित कुमार के शतकों की बदौलत नॉर्थ जोन ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दूसरे मैच में, दानिश मालेवार के शानदार डेब्यू और रजत पाटीदार व यश राठौड़ के शानदार प्रदर्शन की बदौलत सेंट्रल जोन ने सेमीफाइनल में जगह बनाई।

दोनों सेमीफाइनल 4 सितंबर को सीईजी ग्राउंड पर शुरू होंगे, जहां नोर्थ जोन का मुकाबला साउथ से होगा और सेंटर जोन का मुकाबला वेस्ट से होगा।

Duleep Trophy
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |