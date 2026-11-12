प्रैक्टिस सेशन में ईशान किशन ने मोहम्मद सिराज को ललकारा, फुटबॉल चैलेंज में किसने मारी बाजी? VIDEO
मोहम्मद सिराज और ईशान किशन ने ट्रेनिंग सेशन के दौरान फुटबॉल चैलेंज में हिस्सा लिया, जिसमें दोनों खिलाड़ी लगातार कई प्रयास के बाद भी असफल रहे। आखिरी में ईशान ने बाजी मारी। इसका वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम बदली हुई नजर आएगी। क्योंकि टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए कप्तान शुभमन गिल सहित कई खिलाड़ी स्क्वॉड से बाहर हो गए हैं। आखिरी दो मैचों में श्रेयस टीम की कमान संभालेंगे। भारत ने शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना रखी है। चौथे मुकाबले से पहले प्रैक्टिस सेशन में मोहम्मद सिराज और ईशान किशन के बीच फुटबॉल का चैलेंज देखने को मिला, जिसमें ईशान किशन ने बाजी मारी।
सिराज-किशन के बीच फुटबॉल चैलेंज
बीसीसीआई ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ईशान किशन और मोहम्मद सिराज के बीच गोल करने को लेकर चैलेंज हुआ। फुटबॉल चैलेंज में ईशान किशन और मोहम्मद सिराज को बाउंड्री लाइन के पास लगे दो एलईडी विज्ञापन बोर्डों के बीच की खाली जगह से गेंद को पार कराना था। हालांकि दोनों खिलाड़ी अपने तीन प्रयास में असफल रहे, जिसके बाद ईशान किशन ने सिराज की टांग खिचते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी जिक्र किया। किशन ने कहा, 'रोनाल्डो का नाम सुना है? तू रोनाल्डो फैन है ना?" इस पर सिराज ने जवाब दिया, “रोनाल्डो पर बात आ गई है, अब तो मारना ही पड़ेगा।”
हालांकि भारत के दोनों खिलाड़ी लगातार प्रयास करने के बाद भी असफल रहे। जिससे ये चैलेंज और मजेदार बन गया। छठे प्रयास में ईशान किशन ने फुटबॉल को गैप से अंदर पहुंचाकर गोल पूरा किया। उन्होंने अपने इस गोल का जश्न मनाया और सिराज से बोले, ''क्या बोला था? मैं ही मारूंगा।''
भारत की 2-0 की बढ़त
गौरतलब है कि ईशान किशन को न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे और पांचवें वनडे के लिए टीम का उपकप्तान बनाया गया है। जबकि मोहम्मद सिराज भी बचे हुए मैचों के लिए टीम का हिस्सा हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे मैच शुक्रवार को माउंट मोनगानुई में खेला जाएगा।
भारत पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाये हुए है। अब उसे सीरीज जीने के सम्मान पाने के लिए बस एक और जीत की जरुरत है। हैमिल्टन में रद्द हुए तीसरे वनडे ने दोनों टीमों को पूरे 100 ओवर में अपने कॉम्बिनेशन को आंकने का मौका और छीन लिया। इसलिए कल का मैच, अगर मौसम ठीक रहा, तो उनकी ताकत और कमजोरियों का ज़्यादा सही अंदाज़ा दे सकता है।
टीम इस प्रकार हैं-
न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रैसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे (विकेटकीपर), मैट हेनरी, काइल जैमीसन, निक केली, ब्रेट रैंडेल, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग।
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उप कप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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