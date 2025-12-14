BCCI ने नहीं मानी ICC की रिक्वेस्ट, भारत-पाकिस्तान मैच में नो-हैंडशेक पॉलिसी जारी

संक्षेप: आयुष म्हात्रे ने टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। जब पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, तो म्हात्रे उनके पीछे बिना हाथ मिलाए खड़े रहे।

भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप 2025 का 5वां मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है। इस मैच में भी हर किसी की नजरें दोनों टीमों के कप्तानों पर टिकी थी। दरअसल, पहलगाम अटैक के बाद भारत ने क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ अलग ही रुख अपनाया है। मैच चाहे किसी भी लेवर पर हो भारतीय खिलाड़ी ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे हैं और ना ही किसी तरह की बातचीत कर रहे हैं। इस मामले में दखल देते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने जूनियर-लेवल क्रिकेट से पॉलिटिक्स को दूर रखने की रिक्वेस्ट की थी। हालांकि बीसीसीआई ने इस रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर दिया और भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस के दौरान पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले से पहले, एक PTI रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि ICC U-19 क्रिकेट से राजनीति को दूर रखना चाहता था और उसने भारत से हाथ न मिलाने वाले अपने रुख को तोड़ने का आग्रह किया था। यह पॉलिसी सबसे पहले सितंबर में इसी शहर में सीनियर एशिया कप मैच के दौरान भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लागू की गई थी। बाद में इसी रुख को महिला वनडे वर्ल्ड कप और राइजिंग स्टार्स एशिया कप T20 टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ मैचों में भी अपनाया गया था।

हालांकि, ICC ने आखिरी फैसला BCCI पर छोड़ दिया, और कहा कि अगर यह पॉलिसी जारी रखनी है, तो मैच रेफरी को पहले से जानकारी देनी होगी।

रविवार को, भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। जब पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, तो म्हात्रे उनके पीछे बिना हाथ मिलाए खड़े रहे। प्रेजेंटर से थोड़ी बातचीत के बाद, यूसुफ ने बिना आई कॉन्टैक्ट किए माइक्रोफोन म्हात्रे को दे दिया और सीधे डगआउट में चले गए।