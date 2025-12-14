Sun, Dec 14, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़BCCI defies ICC Request no handshake policy continues in India vs Pakistan U19 Asia Cup Match
BCCI ने नहीं मानी ICC की रिक्वेस्ट, भारत-पाकिस्तान मैच में नो-हैंडशेक पॉलिसी जारी

संक्षेप:

आयुष म्हात्रे ने टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। जब पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, तो म्हात्रे उनके पीछे बिना हाथ मिलाए खड़े रहे। 

Dec 14, 2025 11:57 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर-19 एशिया कप 2025 का 5वां मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है। इस मैच में भी हर किसी की नजरें दोनों टीमों के कप्तानों पर टिकी थी। दरअसल, पहलगाम अटैक के बाद भारत ने क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ अलग ही रुख अपनाया है। मैच चाहे किसी भी लेवर पर हो भारतीय खिलाड़ी ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे हैं और ना ही किसी तरह की बातचीत कर रहे हैं। इस मामले में दखल देते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने जूनियर-लेवल क्रिकेट से पॉलिटिक्स को दूर रखने की रिक्वेस्ट की थी। हालांकि बीसीसीआई ने इस रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर दिया और भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस के दौरान पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया।

इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले से पहले, एक PTI रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि ICC U-19 क्रिकेट से राजनीति को दूर रखना चाहता था और उसने भारत से हाथ न मिलाने वाले अपने रुख को तोड़ने का आग्रह किया था। यह पॉलिसी सबसे पहले सितंबर में इसी शहर में सीनियर एशिया कप मैच के दौरान भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लागू की गई थी। बाद में इसी रुख को महिला वनडे वर्ल्ड कप और राइजिंग स्टार्स एशिया कप T20 टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ मैचों में भी अपनाया गया था।

हालांकि, ICC ने आखिरी फैसला BCCI पर छोड़ दिया, और कहा कि अगर यह पॉलिसी जारी रखनी है, तो मैच रेफरी को पहले से जानकारी देनी होगी।

रविवार को, भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। जब पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, तो म्हात्रे उनके पीछे बिना हाथ मिलाए खड़े रहे। प्रेजेंटर से थोड़ी बातचीत के बाद, यूसुफ ने बिना आई कॉन्टैक्ट किए माइक्रोफोन म्हात्रे को दे दिया और सीधे डगआउट में चले गए।

बता दें, पाकिस्तान ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। बारिश की खलल के चलते मैच शुरू होने में देरी हुई, जिस वजह से यह मैच अब 49-49 ओवर का हो रहा है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
