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BCCI घरेलू क्रिकेट के इस टूर्नामेंट में कर सकता है बड़ा बदलाव, अंडर-23 टूर्नामेंट को टी20 प्रारूप में बदलने का है विचार

Himanshu Singh भाषा, नई दिल्ली
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बीसीसीआई अंडर-23 टूर्नामेंट को टी20 प्रारूप में बदलने पर विचार कर रहा है। हालांकि बीसीसीआई इस मामले पर अभी राज्य संघों और कुछ अन्य हितधारकों की राय लेगा।

BCCI घरेलू क्रिकेट के इस टूर्नामेंट में कर सकता है बड़ा बदलाव, अंडर-23 टूर्नामेंट को टी20 प्रारूप में बदलने का है विचार

भारतीय क्रिकेट बोर्ड आगामी घरेलू सत्र से राष्ट्रीय अंडर-23 पुरुषों के 50 ओवर के टूर्नामेंट को टी20 प्रारूप में बदलने पर विचार कर रहा है। पता चला है कि बीसीसीआई टूर्नामेंट में बदलाव करने से पहले राज्य संघों और अन्य प्रतिष्ठित लोगों की राय लेने वाला है। इस प्रतियोगिता को अभी राज्य 'ए' चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है।

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ''यह अभी शुरुआती चरण में है क्योंकि कोई भी फैसला लेने से पहले राज्य संघों और कुछ अन्य हितधारकों की राय ली जाएगी लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह नए घरेलू सत्र (2026-27) से होगा।''

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अभी टूर्नामेंट को एलीट और प्लेट वर्ग में बांटा गया है जैसा कि भारतीय घरेलू क्रिकेट में आम बात है। तमिलनाडु एलीट वर्ग में गत चैंपियन है जबकि मेघालय के पास प्लेट वर्ग का खिताब है। अंडर-23 वर्ग के लाल गेंद के टूर्नामेंट को कर्नल सीके नायुडू ट्रॉफी के लिए खेला जा रहा है।

स्टेट एसोसिएशन को अभी तक कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं भेजा गया है, लेकिन पता चला है कि फॉर्मेट में यह बदलाव आने वाले डोमेस्टिक सीजन से लागू होने की उम्मीद है। अभी, इस टूर्नामेंट को स्टेट ए चैंपियनशिप कहा जाता है और यह पुरुषों की दूसरी घरेलू प्रतियोगिताओं की तरह दो डिवीजन - एलीट और प्लेट में खेला जाता है। तमिलनाडु एलीट डिवीजन में मौजूदा चैंपियन है, जिसने 1 दिसंबर, 2025 को वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल में उत्तर प्रदेश को हराया था।

प्लेट चैंपियनशिप में, मेघालय ने पिछले साल 19 नवंबर को महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फ़ाइनल में मिज़ोरम को हराया था। कई दिनों तक चलने वाला यह रेड-बॉल कॉम्पिटिशन सीके नायडू ट्रॉफी के लिए खेला जाता है, जिसमें तमिलनाडु एलीट कैटेगरी में विनर बना था। उन्होंने इस साल की शुरुआत में डिंडीगुल में हुए फाइनल में महाराष्ट्र को हराया था।

IPL में बीसीसीआई ने सख्त किए नियम

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने संभावित 'हनी ट्रैप, कानूनी दायित्व और सुरक्षा जोखिमों' के प्रति आगाह करते हुए इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ के सदस्यों और टीम अधिकारियों के होटल के कमरों में अनधिकृत लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि बोर्ड की भ्रष्टाचार विरोधी इकाई (एसीयू) ने 'दुर्व्यवहार और प्रोटोकॉल के उल्लंघन' की घटनाओं को उजागर किया था। बीसीसीआई ने आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजी के लिए जारी एक पत्र में कहा है कि खिलाड़ियों और अधिकारियों के कमरों में मेहमानों के प्रवेश के लिए टीम मैनेजरों से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगी।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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