Dream11 का 'गेम ओवर', एशिया कप 2025 से पहले अब नए 'टाइटल स्पॉन्सर' की खोज में BCCI

बीसीसीआई और फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी Dream11 के बीच की साझेदारी अब समाप्त हो गई है। BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने सोमवार को इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि Dream11 के साथ उनका करार खत्म हो गया है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI और फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी Dream11 के बीच दो साल से चली आ रही टाइटल स्पॉन्सर की साझेदारी अब समाप्त हो गई है। बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने सोमवार को इस बात की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि Dream11 के साथ बोर्ड का करार खत्म हो गया है और अब वे एक नए लीड स्पॉन्सर की तलाश में हैं। यह फैसला हाल ही में संसद में पारित और राष्ट्रपति की मंजूरी पाने वाले "ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025" के बाद लिया गया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद, Dream11 ने अपने सभी पैसे वाले ऑनलाइन गेमिंग कॉन्टेस्ट को बंद कर दिया है।

साल 2023 में बीसीसीआई और ड्रीम11 के बीच लीड स्पॉन्सर के तौर करार हुआ था। यह तीन साल की डील थी, जिसकी वैल्यू 358 करोड़ रुपये थी, लेकिन नए कानून के तहत रीयल मनी बेस्ड गेमिंग ऐप्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसका सीधा असर Dream11 के मूल व्यवसाय पर पड़ा है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में कहा, "नए कानून के तहत बीसीसीआई के लिए Dream11 या ऐसी ही किसी अन्य गेमिंग कंपनी के साथ बने रहना मुश्किल होगा। यह एक बड़ी बाधा है और मुझे नहीं लगता कि हम Dream11 के साथ अब आगे बढ़ पाएंगे।"

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ ड्रीम11 ने इस करार को बीच में खत्म किया है। इसके लिए कोई जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि इस अनुबंध में एक विशेष क्लॉज ये था कि अगर सरकारी प्रतिबंध या कानून में बदलाव की स्थिति होती है तो करार खत्म किया जा सकता है। ऐसे में अब टीम इंडिया 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले टी20 एशिया कप 2025 में शायद बिना लीड स्पॉन्सर के उतरेगी, क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने में अब महज दो हफ्ते से भी कम का समय बचा है।