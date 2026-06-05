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BCCI कल करेगा 4 टीमों का ऐलान, मिलेगा नया कप्तान; नोट कर लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति शनिवार को आयरलैंड, इंग्लैंड, एशियाई खेल और श्रीलंका के साथ होने वाले दो बहु दिवसीय मैच के लिए टीम की घोषणा करेगी।

BCCI कल करेगा 4 टीमों का ऐलान, मिलेगा नया कप्तान; नोट कर लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम

भारतीय क्रिकेट बोर्ड शनिवार को चार सीरीज/टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान करेगा। शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार अजीत अगरकर और सचिव देवजीत सौकिया की अगुवाई वाली पुरुष चयन समिति शनिवार को बीसीसीआई मुख्यालय में आगामी विभिन्न सीरीज और टूर्नामेंट के लिए भारत की टीमों के चयन को लेकर लिए बैठक करेगी। बैठक में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी-20 सीरीज, इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी-20 सीरीज, जापान में होने वाले 2026 एशियाई खेल के लिए सीनियर टीम की घोषणा और श्रीलंका में होने वाले दो बहुदिवसीय मैचों के लिए इंडिया ए टीम का चयन किया जायेगा। चयन बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में टीमों की घोषणा की जायेगी।

कब होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की एक विज्ञप्ति के अनुसार चयन समिति की बैठक बोर्ड के मुख्यालय में होगी, जिसके बाद मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और सचिव देवजीत सैकिया मीडिया को संबोधित करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर एक बजे के करीब होगी। इस दौरान चयनकर्ता नए कप्तान का भी ऐलान करेंगे। टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को उनके पद से हटाया जा रहा है। इसके अलावा उनको टीम से भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उनकी जगह पर श्रेयस अय्यर टीम के नए कप्तान बनने के प्रबल दावेदार हैं। तिलक वर्मा को टी20 टीम का उप-कप्तान बनाया जा सकता है।

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भारत का इंग्लैंड दौरा

भारत के यूके दौरे की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से होगी। आयरलैंड के खिलाफ 26 जून और 28 जून को दो टी20 मैच खेला जाएगा, जहां श्रेयस अय्यर कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। इसके बाद भारतीय टीम इंग्लैंड जाएगी, जहां वो पांच टी20 और तीन वनडे मैच एक जुलाई से खेलेगी।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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