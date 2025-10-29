श्रेयस अय्यर की सर्जरी हुई या नहीं, BCCI ने किया क्लियर; इस सरप्राइज की लगा रखी उम्मीद

संक्षेप: श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल में एडमिट हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में चोटिल हो गए थे। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने श्रेयस की हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है।

भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल में भर्ती हैं। वह इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में फील्डिंग के समय चोटिल हो गए थे। उन्हें तिल्ली की चोट (स्प्लीनिक रप्चर) और पसली में इंजरी के कारण अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि श्रेयस की सर्जरी हुई है। बीसीसीआई ने अब खबर का खंडन किया है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने क्लियर किया कि श्रेयस की सर्जरी नहीं हुई बल्कि आंतरिक रक्तस्राव को रोकने के लिए एक अलग चिकित्सा प्रक्रिया अपनाई गई। उन्होंने साथ ही एक सरप्राइज की उम्मीद लगा रखी है।

सैकिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, ''श्रेयस की हालत बहुत बेहतर है। उनकी रिकवरी डॉक्टर की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हुई है। मैं डॉक्टर रिजवान खान (भारतीय टीम के डॉक्टर, जो सिडनी के अस्पताल में श्रेयस के इलाज में मदद के लिए साथ रुके) के साथ लगातार संपर्क में हूं। आमतौर पर उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में छह से आठ हफ्ते लगने चाहिए। हालांकि, आप श्रेयस से सरप्राइज की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि वह बहुत पहले ही ठीक हो सकते हैं।"

बीसीसीआई सचिव ने आगे कहा, "डॉक्टर उनकी प्रगति से बहुत संतुष्ट हैं। उन्होंने अपना रोजमर्रा का काम शुरू कर दिया है। उनकी चोट बहुत गंभीर थी लेकिन अब वह ठीक हैं और खतरे से बाहर हैं। उन्हें आईसीयू से अस्पताल के के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है।" क्रिकबज ने मंगलवार को बताया था कि श्रेयस को तिल्ली की चोट की वजह से सर्जरी करानी पड़ी। सैकिया ने स्पष्ट किया कि अनुभवी बल्लेबाज की सर्जरी नहीं हुई। सैकिया ने खुलासा किया, “श्रेयस की सर्जरी नहीं हुई थी बल्कि एक अलग प्रक्रिया अपनाई गई। यही वजह है कि वह इतनी जल्दी रिकवर हुए।”