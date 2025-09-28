BCCI के नए चेयरमैन बने मिथुन मन्हास, सिलेक्शन कमिटी में इन 2 दिग्गजों को मिली जगह

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की 94वीं वार्षिक आम बैठक 28 सितंबर, 2025 को मुंबई में आयोजित की गई। इसमें बोर्ड के नए चेयरमैन का ऐलान हो गया है। मिथुन मन्हास अब बीसीसीआई के नए चेयरमैन होंगे।

बीसीसीआई की 94वीं वार्षिक आम बैठक के बाद बोर्ड के नए चेयरमैन का ऐलान हो गया है। मिथुन मन्हास अब बीसीसीआई के नए चेयरमैन होंगे। इसके अलावा सिलेक्शन पैनल में भी बदलाव किए गए हैं। पूर्व क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को सिलेक्शन कमिटी में जगह मिली है। 28 सितंबर को मुंबई में आयोजित हुई बीसीसीआई की 94वीं वार्षिक आम बैठक यानी एजीएम में कई फैसले लिए गए। रोजर बिन्नी का कार्यकाल बीसीसीआई बॉस के तौर पर खत्म हो गया है। उनकी जगह अभी तक राजीव शुक्ला कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन अब मिथुन मन्हास इस कुर्सी को संभालेंगे।

BCCI एजीएम में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं: बीसीसीआई के नए पदाधिकारी अध्यक्ष: मिथुन मन्हास

उपाध्यक्ष: राजीव शुक्ला

सचिव: देवजीत सैकिया

संयुक्त सचिव: प्रभतेज भाटिया

कोषाध्यक्ष: ए. रघुराम भट

2. बीसीसीआई की शीर्ष परिषद में आम सभा का एक प्रतिनिधि चुना गया: जयदेव शाह

3. इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल में दो प्रतिनिधि चुने गए: अरुण सिंह धूमल

एम. खैरुल जमाल मजूमदार।

4. वित्तीय वर्ष 2024-25 के ऑडिट अकाउंट्स आम सभा द्वारा पारित और स्वीकृत किए गए। 5. वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट को आम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया। 6. मेंस सिलेक्शन कमिटी की घोषणा की गई। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे: अजीत अगरकर (अध्यक्ष)

शिव सुंदर दास

अजय रात्रा

आर. पी. सिंह

प्रज्ञान ओझा

आर. पी. सिंह और प्रज्ञान ओझा को पुरुष चयन समिति में नए रूप में शामिल किया गया है।

7. महिला चयन समिति की घोषणा की गई। महिला चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे: अमिता शर्मा (अध्यक्ष)

श्यामा डे

सुलक्षणा नाइक

जया शर्मा

श्रावंती नायडू

अमिता शर्मा, सुलक्षणा नाइक, जया शर्मा और श्रावंती नायडू को महिला चयन समिति में नव नियुक्त किया गया है।

8. जूनियर क्रिकेट समिति की घोषणा की गई। जूनियर क्रिकेट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे: एस. शरथ (अध्यक्ष)

हरविंदर सोढ़ी

पथिक पटेल

कृष्ण मोहन

रानादेब बोस

एस. शरथ को जूनियर क्रिकेट समिति में नव नियुक्त किया गया है।

9. डब्ल्यूपीएल समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे: जयेश जॉर्ज (अध्यक्ष)

मिथुन मन्हास

राजीव शुक्ला

देवजीत सैकिया

प्रभतेज भाटिया

ए रघुराम भट्ट

मधुमती लेले;

संजय टंडन

आर.आई. पलानी

अरुण सिंह धूमल।

10. अवसंरचना समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे: रोहन जेटली (अध्यक्ष)

मिथुन मन्हास

राजीव शुक्ला

देवजीत सैकिया

प्रभतेज भाटिया

ए रघुराम भट्ट

अनिरुद्ध चौधरी