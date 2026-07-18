रोहित शर्मा के रिटायरमेंट पर BCCI ने तोड़ी चुप्पी, मगर खतरा अभी टला नहीं!!

रोहित शर्मा रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। लॉर्ड्स वनडे उनका आखिरी मैच नहीं होगा। बीसीसीआई ने उनके रिटायरमेंट पर बड़ा बयान देकर सभी अफवाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि अभी खतरा टला नहीं है।

बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर फैल रही सभी अफवाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने इस मामले में चुप्पी तोड़ते हुए हिटमैन के फैंस को राहत की खबर दी है। सैकिया ने साफ कर दिया है कि लॉर्ड्स में 19 जुलाई को होने वाला इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा वनडे रोहित शर्मा के करियर का आखिरी मैच होगा। उनके इस बयान से भारतीय फैंस ने राहत की सांस ली होगी। दरअसल, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने हर किसी को उस समय हिला कर रख दिया था, जब कहा गया था कि लॉर्ड्स वनडे रोहित शर्मा के करियर का आखिरी मैच हो सकता है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर रोहित शर्मा से इस बारे में बात कर चुके हैं और उन्हें बता दिया गया है कि वह वर्ल्ड कप 2027 स्कीम से अब बाहर हो गए हैं।

देवाजीत सैकिया ने पीटीआई से खास बातचीत में कहा, ‘’रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर मीडिया में काफी अटकलें लगाई जा रही है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है कि रोहित रविवार को लॉडर्स पर अपना आखिरी मैच खेलेगा।''

उन्होंने कहा, ''रोहित भारतीय वनडे टीम का नियमित सदस्य है और जब तक टीम की योजनाओं का हिस्सा है, देश के लिये खेलता रहेगा। दूसरे शब्दों में, लॉडर्स वनडे उनका आखिरी मैच नहीं है।''

रोहित शर्मा के लिए खतरा अभी टला नहीं रोहित शर्मा की फॉर्म मौजूदा समय में चिंता का विषय बनी हुई है। वर्ल्ड कप 2027 को अभी एक साल से भी ज्यादा का समय है। ऐसे में अगर हिटमैन ने अपनी फॉर्म और खेलने के तरीके में सुधार नहीं किया तो सही में उनको टीम से बाहर किया जा सकता है।

दरअसल, पिछले 8 मैचों में रोहित शर्मा ने 33 की औसत और 88.6 के स्ट्राइक रेट के साथ 241 ही रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक ही फिफ्टी निकली है।

रोहित शर्मा को दिखाना होगा ‘हिटमैन’ अवतार रन तो रोहित शर्मा के बल्ले से फिर भी निकल जाएंगे, मगर इस समय सबसे बड़ा मुद्दा उनका स्ट्राइक रेट बना हुआ है। रोहित शर्मा ने इस दशक की शुरुआत में अपने खेलने के टैंपलेट में बदलाव किया था। वह टीम को आक्रामक शुरुआत दिला रहे थे, जिस वजह से उन्हें हिटमैन का टैग भी मिला। 2023 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने इस अंदाज में ही बैटिंग की। मगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के बाद जब उनसे कप्तानी की कुर्सी छीनी गई तो टीम में जगह पक्की करने के लिए उन्होंने रिस्की शॉट्स खेलना बंद कर दिया। वह अटैकिंग की जगह डिफेंसव गेम को अपनाने लगे, विकेट बचाने के प्रयास में उनकी रनगति कम हुई जिसका असर सीधा-सीधा उनके स्ट्राइक रेट पर पड़ा।

इंग्लैंड के खिलाफ भी दूसरे वनडे में रोहित शर्मा को 26 रन बनाने के लिए 47 गेंदें लग गई। इस दौरान उन्होंने 1 चौका और 1 छक्का ही लगाया।

अगर रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप खेलना है तो उन्हें एक बार फिर अपने खेलने का टैंपलेट बदलना होगा। उन्हें उसी तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी जिसके लिए वह जाने जाते हैं। रोहित शर्मा को फिर अपना हिटमैन अवतार दिखाना होगा।

भारत की अगली वनडे सीरीज सितंबर में 19 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे खेलने के बाद रोहित शर्मा के पास लंबा रेस्ट होगा। भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ अगली वनडे सीरीज सितंबर में खेलनी है। ऐसे में उन्हें अपनी बैटिंग में बदलाव करने और वर्ल्ड कप 2027 खेलने का प्लान बनाने के लिए अच्छा खासा टाइम मिलेगा।