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जसप्रीत बुमराह की चोट को लेकर BCCI ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों हुए IND vs SL टेस्ट सीरीज से बाहर

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IND vs SL टेस्ट सीरीज से जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने उनके बाहर होने का कारण बताते हुए रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है। भारत बनाम श्रीलंका 2 मैच की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होनी है।

Jasprit Bumrah and Gautam Gambhir
जसप्रीत बुमराह और गौतम गंभीर

इंडिया वर्सेस श्रीलंका दो मैच की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होना है। यह टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है और फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत के लिए यह सीरीज काफी अहम है। हालांकि टीम इंडिया को सीरीज शुरू होने से पहले ही बड़ा झटका लग गया है। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के कारण IND vs SL दो मैच की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने उनके बाहर होने का कारण बताते हुए रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है।

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बीसीसीआई ने सोमवार, 3 अगस्त को एक रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने बुमराह के बाहर होने का कारण बताया। बीसीसीआई ने लिखा, ‘जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ आने वाली टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के दौरान बाएं घुटने में लगी चोट से वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं।’

बीसीसीआई ने यह नहीं बताया कि बुमराह कब तक फिट हो जाएंगे और कब उनकी टीम में वापसी होगी।

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जसप्रीत बुमराह के साथ बीसीसीआई नहीं करना चाहता कोई जल्दबाजी

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया, "पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब प्लेयर्स को जल्दबाजी में क्रिकेट में वापस लाया गया और नुकसान हुआ। आप दोबारा ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। खासकर बुमराह के साथ। इसलिए पूरी तरह ठीक होना ही एकमात्र लक्ष्य है और इस साल बहुत सारा क्रिकेट बाकी है। एशियन गेम्स, न्यूजीलैंड दौरा है। फिर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी भी है।"

बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने बुमराह को घुटने की दिक्कत के लिए इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आखिर में बढ़ गई थी। बुमराह को पिछले महीने तय समय पर इंजेक्शन दिया गया था। हालांकि, बुमराह को पूरी तरह ठीक होने में शुरू में लगाए गए अंदाजे से ज्यादा समय लग सकता है। कोलंबो में दूसरे टेस्ट के लिए उन्हें फिट करने के बारे में चर्चा हुई, लेकिन सीओई की मेडिकल टीम कोई रिस्क नहीं लेना चाहती।

ऐसे में बीसीसीआई ने श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के रूप में जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी को स्क्वॉड में शामिल किया है।

साई सुदर्शन की फिटनेश रिपोर्ट का इंतजार

बीसीसीआई ने जब IND vs SL टेस्ट सीरीज का ऐलान किया था तब जसप्रीत बुमराह के साथ साई सुदर्शन की फिटनेस पर भी सवाल था। सुदर्शन नंबर-3 पर इस समय भारत के लिए खेलते हैं। उनकी फिटनेस रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है क्योंकि बीसीसीआई ने अपडेटेड स्क्वॉड में भी उनके नाम के आगे ‘*’ लगाया हुआ है।

IND vs SL अपडेटेड स्क्वॉड

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड टीम: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, औकिब नबी।

*फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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