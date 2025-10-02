IND-PAK वुमेंस वर्ल्ड कप के मैच में होगा हैंडशेक? बीसीसीआई ने तोड़ी चुप्पी

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस मामले पर अब चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि भारत-पाकिस्तान वुमेंस वर्ल्ड कप मैच के दौरान सभी आईसीसी प्रोटोकॉल फोलो होंगे। इसका मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान मैच के दौरान हैंडशेक मुश्किल ही होगा क्योंकि आईसीसी का हैंडशेक को लेकर कोई नियम नहीं है।

एशिया कप में इंडिया-पाकिस्तान के मैचों में हुए बवाल ने खूब सुर्खियां बटौरी। पहलगाम हमले के बाद भारतीय खिलाड़ियों का गुस्सा चरम पर है, इस वजह से ना तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने और ना ही बाकी खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ मिले। विवाद तब और बढ़ गया जब पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में धूल चटाने के बाद भारत ने एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से ही इनकार कर दिया। दरअसल, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी है, उन्होंने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला है। इस वजह से भारतीय खिलाड़ियों ने उनसे ट्रॉफी नहीं ली। अब इस हैंडशेक की आग महिला वर्ल्ड कप तक आती दिख रही है। 5 अक्टूबर रविवार को भारत-पाकिस्तान वुमेंस वर्ल्ड कप का मैच खेला जाना है।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस मामले पर अब चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि भारत-पाकिस्तान वुमेंस वर्ल्ड कप मैच के दौरान सभी आईसीसी प्रोटोकॉल फोलो होंगे। इसका मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान मैच के दौरान हैंडशेक मुश्किल ही होगा क्योंकि आईसीसी का हैंडशेक को लेकर कोई नियम नहीं है।

सैकिया ने बीबीसी स्टम्प्ड को बताया, "मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन उस खास दुश्मन देश के साथ हमारे रिश्ते पहले जैसे ही हैं; पिछले हफ्ते में कोई बदलाव नहीं आया है।"

उन्होंने आगे कहा, "भारत कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगा और सभी क्रिकेट प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। मैं बस इतना आश्वासन दे सकता हूं कि एमसीसी के क्रिकेट नियमों का पालन किया जाएगा। चाहे हाथ मिलाना हो, चाहे गले मिलना हो, मैं इस समय आपको किसी भी बात का आश्वासन नहीं दे सकता।"