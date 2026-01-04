Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़BCCI break silence will Bangladesh be allowed to play in India during the T20 World Cup 2026
क्या बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान भारत में खेलने की इजाजत मिलेगी? BCCI ने चुप्पी तोड़ी

क्या बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान भारत में खेलने की इजाजत मिलेगी? BCCI ने चुप्पी तोड़ी

संक्षेप:

टी20 वर्ल्ड कप के तय शेड्यूल के अनुसार बांग्लादेश ग्रुप स्टेज के अपने सभी मुकाबले भारत में ही खेलने वाला है। पहले तीन मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले जाएंगे, वहीं नेपाल के खिलाफ बांग्लादेश की टीम मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेलेगी।

Jan 04, 2026 07:03 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होना है। इस आईसीसी इवेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं। राजनेतिक तनाव के कारण पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा। मगर अब भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान भारत में मैच खेलने की इजाजत मिलेगी? टी20 वर्ल्ड कप के तय शेड्यूल के अनुसार बांग्लादेश ग्रुप स्टेज के अपने सभी मुकाबले भारत में ही खेलने वाला है। पहले तीन मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले जाएंगे, वहीं नेपाल के खिलाफ बांग्लादेश की टीम मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेलेगी। अब बीसीसीआई चीफ मिथुन मन्हास ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी कैप्टेंसी डेब्यू में हुए फुस्स, ये 2 खिलाड़ी बने संकटमोचक

BCCI ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 से रिलीज करने का फैसला किया है। हालांकि, यह फैसला सिर्फ IPL पर लागू होता है। 2026 T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचों के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस बात की पुष्टि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मिथुन मन्हास ने की है।

मनहास ने कहा कि फाइनल फैसला लेने से पहले इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई थी। उन्होंने यह भी साफ किया कि वर्ल्ड कप का मामला अभी भी खुला है। मनहास ने शनिवार को IANS को बताया, "BCCI ने यह फैसला पूरी बातचीत के बाद लिया है, और मिस्टर सैकिया ने पहले ही मीडिया को इसकी जानकारी दे दी है। यह फैसला सिर्फ IPL से जुड़ा है; हमने अभी तक वर्ल्ड कप पर चर्चा नहीं की है। जब यह हो जाएगा, तो हम डिटेल्स शेयर करेंगे।"

ये भी पढ़ें:उस्मान ख्वाजा के बाद क्या स्टीव स्मिथ भी करने वाले हैं रिटायरमेंट का ऐलान?

भारत के बांग्लादेश दौरे पर भी मंडराया खतरा

भारत को इसी साल सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करना है, जहां दोनों देशों के बीच तीन मैच की वनडे और इतने ही मैच की टी20 सीरीज खेली जानी है। मगर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए इस दौरे पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। बता दें, 2025 में भारत को यह बांग्लादेश का दौरा करना था, मगर बढ़ते तनाव के बीच इस दौरे को बीसीसीआई ने स्थगित करने का फैसला सही समझा।

BCCI अधिकारी ने TOI को बताया, “BCCI का रुख वही है। बांग्लादेश के किसी भी टूर पर आगे बढ़ने से पहले बोर्ड को सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अभी तक, BCCI ने शेड्यूल कन्फर्म नहीं किया है। यह मुस्तफिजुर को टीम से बाहर किए जाने से अलग है। BCB सभी ऑप्शन पर विचार कर रहा है। उन्हें देखना होगा कि यह तनाव कब तक रह सकता है। वे यह भी देखेंगे कि क्या वे ICC से अपने T20 वर्ल्ड कप मैचों को दूसरी जगह करवाने के लिए अपील कर सकते हैं।”

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs Bangladesh Mustafizur Rahman T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |