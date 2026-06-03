BCCI ने रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को बेंगलुरु के COE पहुंचने को कहा, अभी सिर्फ एक ही पहुंचे
रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों ही अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का हिस्सा हैं। हालांकि IPL के दौरान दोनों को इंजरी हुई थी, इसलिए BCCI पहले ही साफ कर चुका है कि इनका खेलना फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर करेगा। दोनों को बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस पहुंचने को कहा गया है।
आईपीएल के ठीक बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट और 3 वनडे मैच की सीरीज शुरू होने जा रही है। मैच भले ही भारत में हों लेकिन मेजबान अफगानिस्तान है। वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में रोहित शर्मा और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या शामिल हैं। हालांकि वे तभी खेल पाएंगे जब वह पूरी तरह फिट होंगे। लिहाजा BCCI ने दोनों को बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सिलेंस पहुंचने को कहा है, जहां वे रिहैब प्रॉसेस से गुजरेंगे। इस बीच खबर है कि पांड्या तो बेंगलुरु पहुंच चुके हैं, लेकिन रोहित शर्मा को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने मंगलवार को अपनी एक न्यूज रिपोर्ट में बताया था कि हार्दिक पांड्या 2 जून को बेंगलुरु पहुंचने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वह वहां एक हफ्ते से ज्यादा समय गुजारेंगे और उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय वनडे स्क्वाड को जॉइन करेंगे।
रोहित शर्मा आईपीएल के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी के शिकार हुए थे। इसी तरह हार्दिक पांड्या भी चोट की वजह से मुंबई इंडियंस की तरफ से कुछ मैच नहीं खेले थे। बीसीसीआई की चयन समिति ने जब अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का ऐलान किया था तब दोनों ही खिलाड़ियों को वनडे स्क्वाड में रखा था। सिलेक्शन कमिटी ने तभी साफ कर दिया था कि दोनों का खेलना इस बात पर निर्भर करेगा कि वे समय पर पूरी तरह फिट रहते हैं या नहीं।
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों को सेंटर ऑफ एक्सिलेंस पहुंचने के लिए कहा था। वहां दोनों का ही फिटनेस टेस्ट होगा। अगर वे समय से पूरी तरह फिट हुए तो वनडे सीरीज में खेलेंगे, वरना उनके खेलने पर सस्पेंस बना रह सकता है।
रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब सिर्फ वनडे ही खेल रहे हैं। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। उनकी नजर अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप पर है। वहीं, हार्दिक पांड्या टेस्ट के बजाय वनडे और टी20 इंटरनेशनल में ही नजर आ रहे हैं। 32 साल के पांड्या ने पिछले साल मार्च 2025 में आखिरी बार भारत के लिए ओडीआई खेला था।
भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 वनडे सीरीज की शुरुआत 13 जून से हो रही है। पहला मैच धर्मशाला में 13 जून को खेला जाएगा। दूसरा मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 17 जून को और तीसरा मैच 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा।
वनडे सीरीज से पहले दोनों देशों के बीच न्यू चंडीगढ़ में एक टेस्ट मैच भी खेला जाएगा जो 6 जून से शुरू होगा।
अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का वनडे स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप कप्तान), केएल राहुल (विकेट कीपर), ईशान किशन (विकेट कीपर), हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्ण, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें