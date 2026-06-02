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टीम इंडिया में नए कोच की एंट्री, सचिन-गांगुली के साथ खेल चुके साईराज को मिली अहम जिम्मेदारी

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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Spin Bowling Coach Sairaj Bahutule: साईराज बहुतुले टीम इंडिया के स्पिन बॉलिंग कोच बन गए है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद साईराज की नियुक्त की घोषणा की।

टीम इंडिया में नए कोच की एंट्री, सचिन-गांगुली के साथ खेल चुके साईराज को मिली अहम जिम्मेदारी

टीम इंडिया में नए कोच की एंट्री हुई है। अफगानिस्तान (6 जून से) के खिलाफ एकमात्र टेस्ट से पहले साईराज बहुतुले को भारत का स्पिन बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। 53 वर्षीय साईराज ने आईपीएल में पंजाब किंग्स के स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी निभाई। वह महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के साथ खेल चुके हैं। साईराज ने कुल 10 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 1997 से 2003 तक दो टेस्ट और 8 वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि, साईराज का पास घरेलू क्रिकेट का काफी अनुभव है। उन्होंने 188 फर्स्ट क्लास मैच और 143 लिस्ट ए मुकाबले खेले हैं। वह 12 घरेलू टी20 मैच भी खेल चुके हैं।

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, ''साईराज बहुतुले को भारतीय क्रिकेट टीम (सीनियर पुरुष) का स्पिन बॉलिंग कोच नियुक्त करने पर खुशी हो रही है। उनके पास खिलाड़ी और कोच दोनों के तौर पर बहुत अनुभव है। उन्होंने घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में स्पिन बॉलिंग टैलेंट को निखारकर एक मजबूत पहचान बनाई है। उन्होंने दो टेस्ट और आठ वनडे इंटरनेशनल मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और लगभग दो दशकों का शानदार फर्स्ट क्लास करियर रहा। घरेलू सर्किट में एक शानदार प्रदर्शन करने वाले साईराज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6176 रन बनाए और 630 विकेट लिए, जिससे वह सबसे बेहतरीन ऑलराउंड खिलाड़ियों में से एक बने।''

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

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