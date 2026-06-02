टीम इंडिया में नए कोच की एंट्री, सचिन-गांगुली के साथ खेल चुके साईराज को मिली अहम जिम्मेदारी
Spin Bowling Coach Sairaj Bahutule: साईराज बहुतुले टीम इंडिया के स्पिन बॉलिंग कोच बन गए है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद साईराज की नियुक्त की घोषणा की।
टीम इंडिया में नए कोच की एंट्री हुई है। अफगानिस्तान (6 जून से) के खिलाफ एकमात्र टेस्ट से पहले साईराज बहुतुले को भारत का स्पिन बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। 53 वर्षीय साईराज ने आईपीएल में पंजाब किंग्स के स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी निभाई। वह महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के साथ खेल चुके हैं। साईराज ने कुल 10 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 1997 से 2003 तक दो टेस्ट और 8 वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि, साईराज का पास घरेलू क्रिकेट का काफी अनुभव है। उन्होंने 188 फर्स्ट क्लास मैच और 143 लिस्ट ए मुकाबले खेले हैं। वह 12 घरेलू टी20 मैच भी खेल चुके हैं।
बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, ''साईराज बहुतुले को भारतीय क्रिकेट टीम (सीनियर पुरुष) का स्पिन बॉलिंग कोच नियुक्त करने पर खुशी हो रही है। उनके पास खिलाड़ी और कोच दोनों के तौर पर बहुत अनुभव है। उन्होंने घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में स्पिन बॉलिंग टैलेंट को निखारकर एक मजबूत पहचान बनाई है। उन्होंने दो टेस्ट और आठ वनडे इंटरनेशनल मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और लगभग दो दशकों का शानदार फर्स्ट क्लास करियर रहा। घरेलू सर्किट में एक शानदार प्रदर्शन करने वाले साईराज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6176 रन बनाए और 630 विकेट लिए, जिससे वह सबसे बेहतरीन ऑलराउंड खिलाड़ियों में से एक बने।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
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