BCCI announces updated schedule for ICC Womens Cricket World Cup 2025 give Team India revised schedule महिला विश्व कप के शेड्यूल में हुआ बड़ा बदलाव, बेंगलुरु से मेजबानी छिनी, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़BCCI announces updated schedule for ICC Womens Cricket World Cup 2025 give Team India revised schedule

महिला विश्व कप के शेड्यूल में हुआ बड़ा बदलाव, बेंगलुरु से मेजबानी छिनी

आईसीसी ने भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की है। वनडे विश्व कप के लिए बेंगलुरु से मैचों की मेजबानी छीन ली है। अब मुकाबले मुंबई में खेले जाएंगे।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 02:21 PM
share Share
Follow Us on
महिला विश्व कप के शेड्यूल में हुआ बड़ा बदलाव, बेंगलुरु से मेजबानी छिनी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी महिला वनडे विश्व कप के लिए बेंगलुरु को आयोजन स्थल से हटाने का फैसला किया है। बीसीसीआई की प्रेस रिलीज के मुताबिक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मैच मुंबई में स्थानांतरित किए जाएंगे। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) द्वारा मैचों की मेजबानी के लिए पुलिस की मंजूरी प्राप्त करने के लिए बीसीसीआई की बार-बार दी गई समय-सीमा को पूरा न कर पाने के कारण बेंगलुरु में होने वाले महिला विश्व कप मैचों को मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है।

बीसीसीआई ने शुक्रवार को सभी प्रतिभागी देशों को अपडेट भी भेज दिया है। आठ टीमों के इस टूर्नामेंट की तारीखें वही रहेंगी (30 सितंबर से 2 नवंबर) जबकि नए कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। ईएसपीएन क्रिकइंफो को मिली जानकारी के मुताबिक, इंदौर, वाइजैग और गुवाहाटी के अलावा मुंबई को चौथा भारतीय स्थल बनाया जाएगा। पाकिस्तान से जुड़े सभी मैचों और पहले सेमीफाइनल की मेजबानी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो को मिली है।

जून में आईसीसी ने टूर्नामेंट की तारीखों की घोषणा करते हुए बेंगलुरु को पांच आयोजन स्थलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। मेजबान भारत के साथ टूर्नामेंट के पहले मैच के अलावा बेंगलुरु को 30 अक्टूबर को एक सेमीफाइनल और संभवतः 2 नवंबर को फाइनल की मेजबानी भी करनी थी। (अगर पाकिस्तान फाइनलिस्टों में से एक नहीं होता)।

ये भी पढ़ें:टीम इंडिया के किन 2 सिलेक्टर पर चलेगी तलवार? नए आवेदन की आखिरी तारीख 10 सितंबर

बीसीसीआई को यह फैसला इसी साल 4 जून को घरेलू टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) द्वारा पहली बार आईपीएल जीतने के बाद स्टेडियम के आसपास मची भगदड़ के कारण इस स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए 'असुरक्षित' करार दिए जाने के बाद लेना पड़ा है।

कर्नाटक सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय समिति ने स्टेडियम को बड़े पैमाने पर होने वाले आयोजनों के लिए "असुरक्षित" माना है। जिसके बाद कर्नाटक पुलिस ने केएससीए को वहां कोई भी मैच आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

इसके कारण केएससीए को महाराजा टी20 को बेंगलुरु से मैसूर स्थानांतरित करना पड़ा था। बीसीसीआई के इस नए फैसले ने अब आईसीसी को संभावित कार्यक्रम में बदलाव के लिए मजबूर कर दिया है।