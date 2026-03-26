BCCI ने IPL 2026 के दूसरे चरण के शेड्यूल का किया ऐलान, 12 वेन्यू पर खेले जाएंगे 50 मैच
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे चरण का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया है। लीग स्टेज के बचे हुए 50 मैच 13 अप्रैल से 24 मई 2026 तक खेले जाएंगे।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फुल शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई ने इस महीने की शुरुआत में पहले चरण का कार्यक्रम घोषित किया था लेकिन गुरुवार को बोर्ड ने लीग स्टेज के बचे हुए मैचों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। दूसरा चरण 13 अप्रैल से शुरू होगा और 24 मई तक खेला जाएगा। ये मैच 12 वेन्यू पर खेले जाएंगे। आईपीएल 2026 का 19वां सीजन शनिवार से शुरू होगा, जिसमें पहला मैच बेंगलुरु में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा।
बीसीसीआई ने 11 मार्च को शुरुआती 20 मैचों का कार्यक्रम जारी किया था। पांच बार की दो चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 के दूसरे चरण में दो बार आमने-सामने होंगी, जो 13 अप्रैल से शुरू होगा। एसआरएच और आरआर इस फेज़ की शुरुआत हैदराबाद में करेंगे, जबकि आईपीएल की दो बड़ी टीमें सीएसके और एमआई 23 अप्रैल को मुंबई में और 2 मई को चेन्नई में भिड़ेंगी। टूर्नामेंट के इस फेज में आठ डबल-हेडर होंगे।
आईपीएल के दूसरे चरण के दौरान मैच 13 अप्रैल से 24 मई तक भारत में 12 जगहों पर होंगे। इस दौरान 50 मैच खेले जाएंगे।दूसरे फेज के मैच बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला, रायपुर और न्यू चंडीगढ़ में होंगे। जैसे ही टूर्नामेंट एक अहम फेज में आ रहा है, टीमें प्लेऑफ़ में जगह बनाने के लिए अलग-अलग जगहों पर मुकाबला करेंगी, और लीग स्टेज के दूसरे हिस्से में यह रेस और तेज होने की उम्मीद है। 13 अप्रैल, 2026 को एक्शन फिर से शुरू होगा, जिसमें हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा, जिससे रोमांचक मैचों का माहौल बनेगा।
फैंस टूर्नामेंट के एक रोमांचक फेज़ की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि लीग स्टेज के आखिरी हफ़्तों से पहले टीमें जगह बनाने के लिए मुकाबला करेंगी। दूसरे फेज़ में आठ डबल-हेडर होंगे, जिसमें दोपहर के मैच 03:30 बजे से और शाम के मैच 07:30 बजे से शुरू होंगे। पंजाब किंग्स अपने होम मैच न्यू चंडीगढ़ और धर्मशाला में खेलेगी, जिसमें इस फेज के दौरान धर्मशाला में तीन मैच शामिल हैं। राजस्थान रॉयल्स जयपुर में चार होम गेम होस्ट करेगी, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु में तीन और रायपुर में दो होम मैच खेलेगी। प्लेऑफ़ के वेन्यू की घोषणा बाद में की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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