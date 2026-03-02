BCCI ने किया अफगानिस्तान के भारत दौरे के शेड्यूल का ऐलान, जानें कब खेला जाएगा पहला मैच
बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के आगामी भारत दौरे के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान की टीम जून में भारत का दौरा करेगी, इस टूर पर भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट और तीन मैच की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी।
भारतीय कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के आगामी भारत दौरे के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान की टीम जून में भारत का दौरा करेगी, इस टूर पर भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट और तीन मैच की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। यह टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान WTC का पार्ट नहीं है। अफगानिस्तान के भारत दौरे का आगाज 6 जून को खेले जाने वाले एक मात्र टेस्ट से होगा। यह टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा इसके बाद तीन मैच की वनडे सीरीज खेली जाएगी।
बीसीसीआई की रिलीज के अनुसार, टेस्ट मैच 6 जून से 10 जून, 2026 तक न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। ODI सीरीज 14 जून, 2026 को धर्मशाला में शुरू होगी, जिसके बाद के मैच लखनऊ और चेन्नई में होंगे। सभी ODI मैच 1:30 PM IST पर शुरू होंगे।
बता दें, भारतीय टीम इस समय टी20 वर्ल्ड कप खेल रही है। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है, जहां 5 मार्च को उनका सामना अब इंग्लैंड से होगाना है।
8 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाना है, इसके बाद 20 दिन का रेस्ट होगा और 28 मार्च से आईपीएल 2026 का आगाज होगा। बताया जा रहा है कि आईपीएल 2026 फाइनल 31 मई को होगा।
ऐसे में भारतीय टीम अब टी20 वर्ल्ड कप के बाद सीधा जून में अफगानिस्तान के खिलाफ ही खेलती नजर आएगी।
अफगानिस्तान के भारत दौरे का शेड्यूल-
इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट मैच, 6 जून से, सुबह 9 बजे
इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान पहला वनडे, 14 जून को, दोपहर 1.30 बजे
इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान दूसरा वनडे, 17 जून को, दोपहर 1.30 बजे
इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान तीसरा वनडे, 20 जून को, दोपहर 1.30 बजे
बता दें, अफगानिस्तान ने 2018 में अपना पहला टेस्ट भारत के खिलाफ ही खेला था, उस मैच में टीम इंडिया ने बड़ी जीत दर्ज की थी। भारत ने अफगानिस्तान को पारी और 262 रनों के बड़े अंतर से हराया था।
अफगानिस्तान ने अभी तक कुल 12 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उन्हें 4 में जीत मिली है, 7 हारे हैं और एक ड्रॉ रहा है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें