वुमेंस वर्ल्ड कप विनिंग टीम इंडिया पर BCCI मेहरबान, कर दिया ICC से ज्यादा कैश प्राइज मनी का ऐलान

संक्षेप: बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया के लिए 51 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। यह प्राइज मनी आईसीसी के विजेता प्राइज मनी से अधिक है।

Mon, 3 Nov 2025 06:48 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने रविवार, 2 नवंबर की रात आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। खिताबी मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से रौंदा। टीम इंडिया की इस जीत के बाद छप्परफाड़ कमाई हुई। आईसीसी ने वर्ल्ड कप विनिंग टीम के लिए 4.48 मिलियन यूएस डॉलर की प्राइज मनी तय की थी, जो भारतीय रुपए के हिसाब से तकरीबन 39.78 करोड़ रुपए बैठती है। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईसीसी से अधिक प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया के लिए 51 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है।

एएनआई से बात करते हुए देवजीत सैकिया ने कहा, "1983 में, कपिल देव ने भारत को वर्ल्ड कप जितवाकर क्रिकेट में एक नए युग और प्रोत्साहन की शुरुआत की थी। आज महिलाओं ने भी वही उत्साह और प्रोत्साहन पेश किया है। हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने आज न केवल ट्रॉफी जीती है, बल्कि उन्होंने सभी भारतीयों का दिल जीत लिया है। उन्होंने महिला क्रिकेटरों की अगली पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त किया है... महिला क्रिकेट पहले ही अपने अगले स्तर पर पहुंच गया था जब हमारी टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था..."

उन्होंने आगे कहा, "जब से जय शाह ने बीसीसीआई का कार्यभार संभाला है (2019 से 2024 तक बीसीसीआई के सचिव के रूप में कार्यरत), उन्होंने महिला क्रिकेट में कई बदलाव लाए हैं। वेतन समानता पर भी ध्यान दिया गया। पिछले महीने, आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने महिलाओं की पुरस्कार राशि में 300 प्रतिशत की वृद्धि की। पहले पुरस्कार राशि 2.88 मिलियन डॉलर थी, और अब इसे बढ़ाकर 14 मिलियन डॉलर कर दिया गया है। इन सभी कदमों ने महिला क्रिकेट को काफी बढ़ावा दिया है। बीसीसीआई ने पूरी टीम- खिलाड़ियों, कोचों के लिए 51 करोड़ रुपये के इनाम की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा, "हम टीम और सहयोगी स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं।"

