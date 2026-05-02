BCCI ने किया टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
India Women's T20 World Cup 2026 Squad Announcement: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आज महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में जानिए किन खिलाड़ियों को स्क्वॉड में जगह मिली है।
India Women's T20 World Cup 2026 Squad Announcement: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आज महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम वनडे के बाद अब टी-20 विश्व कप जीतने के लिए तैयार है। टूर्नामेंट की शुरुआत 12 जून से होगी और फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को खेला जाएगा। इस बार टी-20 विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में होने जा रहा है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टी-20 विश्व कप के साथ-साथ उससे पहले इंग्लैंड के साथ होने वाली तीन टी-20 मैचों के लिए भी इसी टीम का चयन किया है। यह टीम पहले विश्व कप की तैयारियों के रूप में इंग्लैंड के साथ टी-20 मैच खेलेगी उसके बाद जून से शुरू हो रहे मेगा इवेंट में हिस्सा लेगी। इस विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान बनाया गया है, वहीं स्मृति मंधाना टीम की उपकप्तान होंगी। बल्लेबाजी क्रम में शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, को स्थान दिया गया है। ऋचा घोष टीम की मुख्य विकेटकीपर बल्लेबाज होंगी। दूसरी विकेटकीपर के रूप में यास्तिका भाटिया को शामिल किया गया है। भारती फुलमाली भी भारतीय बल्लेबाजी क्रम को दुरुस्त करेंगी। गेंदबाजी की बात करें तो रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड और श्रेयंका पाटिल टीम की प्रमुख गेंदबाज होंगी जबकि, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी भी ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आएंगी। इन 15 खिलाड़ियों के मुख्य स्क्वॉड के अलावा किसी भी खिलाड़ी के लिए स्टैंड बॉय प्लेयर नहीं रखा गया है।
महिला टी-20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम ये है
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर) , श्री चरणी, यस्तिका भाटिया (दूसरी विकेटकीपर), नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव।
भारत का पूरा ग्रुप स्टेज शेड्यूल (2026 महिला टी20 विश्व कप)
यहां भारत की टीम के सभी ग्रुप मैचों का शेड्यूल दिया गया है (सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होंगे)
14 जून 2026 (रविवार): भारत vs पाकिस्तान
स्थान: एजबेस्टन, बर्मिंघम
17 जून 2026 (बुधवार): भारत vs नीदरलैंड्स
स्थान: हेडिंग्ले, लीड्स
21 जून 2026 (रविवार): भारत vs दक्षिण अफ्रीका
स्थान: ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर
25 जून 2026 (गुरुवार): भारत vs बांग्लादेश
स्थान: ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर
28 जून 2026 (रविवार): भारत vs ऑस्ट्रेलिया
स्थान: लॉर्ड्स, लंदन
टूर्नामेंट की जानकारी:कुल मैच: 12 जून 2026 से 5 जुलाई 2026 तक (इंग्लैंड में)
फाइनल: 5 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स में
भारत ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के साथ है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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