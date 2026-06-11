BCCI ने श्रीलंका दौरे के लिए किया U19 टीम का ऐलान, द्रविड के बेटे को मिली जगह; ये हैं कप्तान
बीसीसीआई की जूनियर क्रिकेट समिति ने बृहस्पतिवार को श्रीलंका के आगामी दौरे के लिए भारत की पुरुष अंडर-19 टीम की घोषणा की। इस दौरे में तीन वनडे और दो बहु-दिवसीय मैच शामिल हैं।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की जूनियर क्रिकेट सिलेक्शन कमिटी ने बृहस्पतिवार 11 जून को श्रीलंका के आगामी दौरे के लिए इंडिया की मेंस अंडर-19 टीम का ऐलान किया है। इस दौरे पर भारत की अंडर 19 टीम को तीन वनडे मैच और दो बहु-दिवसीय मैच खेलने हैं। इस टीम की कप्तानी बीसीसीआई ने यशबर्धन सिंह चौहान को दी है, जबकि लक्ष्य रायचंदानी को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है।
इस सिलेक्शन की सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पूर्व कप्तान और कोच रहे राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को वनडे टीम में शामिल किया गया है। द्रविड़ के बेटे ने टीन एज क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन अब तक किया है। एकदिवसीय टीम में विकेटकीपर के तौर पर रजत बघेल और अन्वय द्रविड़ को शामिल किया गया है, जबकि बहु-दिवसीय मुकाबलों के लिए विकेटकीपिंग के लिए मानव कृष्णा और आर्यन संदेश सकपाल को टीम में चुना गया है।
भारत की अंडर-19 वनडे टीम इस प्रकार है
यशबर्धन सिंह चौहान (कप्तान), सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उप कप्तान), विनीत वीके, अर्जुन राजपूत, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल (विकेटकीपर), अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अनमोलजीत सिंह, वुतकुरी यशवीर गौड़, रोहित अनिल यादव, शविन वी, काव्य परेश पटेल, मोहित उलवा, ईशान सूद।
भारत अंडर-19 बहु-दिवसीय मुकाबलों के लिए टीम इस प्रकार है
यशबर्धन सिंह चौहान (कप्तान), सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उप कप्तान), पटेल कुश, मनाल चौहान, कुशाग्र ओझा, मानव कृष्णा (विकेटकीपर), आर्यन संदेश सकपाल (विकेटकीपर), हेमचुदेशन जे, बीके किशोर, रोहित अनिल यादव, काव्य परेश पटेल, प्रियांशु सिंह, प्रणव राघवेंद्र, चिगुरुपति वेंकट।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीसीसीआई की जूनियर सिलेक्शन कमिटी ने जिस टीम का चयन किया है, उसमें उन खिलाड़ियों को तरजीह नहीं दी गई है, जिन्होंने हाल ही में अंडर 19 विश्व कप जीता था। बीसीसीआई की चयन समिति ने नए खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और उन्हें इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर देने का फैसला किया है।
अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कई खिलाड़ी आईपीएल खेले हैं, लेकिन मौजूदा अंडर 19 टीम का एक भी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेला है। ऐसे में इन खिलाड़ियों के पास छाप छोड़ने का मौका है। इसी के बलबूते वह आईपीएल के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर उन्होंने इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया तो फिर फ्रेंचाइजियों की भी नजर उन पर रहेगी। इसके साथ-साथ उन्हें डोमेस्टिक टी20 लीग्स में भी खेलने के ऑफर अपने-अपने स्टेट बोर्ड से मिल सकते हैं, क्योंकि कई स्टेट एसोसिएशन अपनी टी20 लीग शुरू कर चुके हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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