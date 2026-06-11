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BCCI ने श्रीलंका दौरे के लिए किया U19 टीम का ऐलान, द्रविड के बेटे को मिली जगह; ये हैं कप्तान

Vikash Gaur Bhasha, नई दिल्ली
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बीसीसीआई की जूनियर क्रिकेट समिति ने बृहस्पतिवार को श्रीलंका के आगामी दौरे के लिए भारत की पुरुष अंडर-19 टीम की घोषणा की। इस दौरे में तीन वनडे और दो बहु-दिवसीय मैच शामिल हैं।

BCCI ने श्रीलंका दौरे के लिए किया U19 टीम का ऐलान, द्रविड के बेटे को मिली जगह; ये हैं कप्तान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की जूनियर क्रिकेट सिलेक्शन कमिटी ने बृहस्पतिवार 11 जून को श्रीलंका के आगामी दौरे के लिए इंडिया की मेंस अंडर-19 टीम का ऐलान किया है। इस दौरे पर भारत की अंडर 19 टीम को तीन वनडे मैच और दो बहु-दिवसीय मैच खेलने हैं। इस टीम की कप्तानी बीसीसीआई ने यशबर्धन सिंह चौहान को दी है, जबकि लक्ष्य रायचंदानी को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है।

इस सिलेक्शन की सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पूर्व कप्तान और कोच रहे राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को वनडे टीम में शामिल किया गया है। द्रविड़ के बेटे ने टीन एज क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन अब तक किया है। एकदिवसीय टीम में विकेटकीपर के तौर पर रजत बघेल और अन्वय द्रविड़ को शामिल किया गया है, जबकि बहु-दिवसीय मुकाबलों के लिए विकेटकीपिंग के लिए मानव कृष्णा और आर्यन संदेश सकपाल को टीम में चुना गया है।

भारत की अंडर-19 वनडे टीम इस प्रकार है

यशबर्धन सिंह चौहान (कप्तान), सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उप कप्तान), विनीत वीके, अर्जुन राजपूत, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल (विकेटकीपर), अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अनमोलजीत सिंह, वुतकुरी यशवीर गौड़, रोहित अनिल यादव, शविन वी, काव्य परेश पटेल, मोहित उलवा, ईशान सूद।

भारत अंडर-19 बहु-दिवसीय मुकाबलों के लिए टीम इस प्रकार है

यशबर्धन सिंह चौहान (कप्तान), सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उप कप्तान), पटेल कुश, मनाल चौहान, कुशाग्र ओझा, मानव कृष्णा (विकेटकीपर), आर्यन संदेश सकपाल (विकेटकीपर), हेमचुदेशन जे, बीके किशोर, रोहित अनिल यादव, काव्य परेश पटेल, प्रियांशु सिंह, प्रणव राघवेंद्र, चिगुरुपति वेंकट।

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आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीसीसीआई की जूनियर सिलेक्शन कमिटी ने जिस टीम का चयन किया है, उसमें उन खिलाड़ियों को तरजीह नहीं दी गई है, जिन्होंने हाल ही में अंडर 19 विश्व कप जीता था। बीसीसीआई की चयन समिति ने नए खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और उन्हें इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर देने का फैसला किया है।

अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कई खिलाड़ी आईपीएल खेले हैं, लेकिन मौजूदा अंडर 19 टीम का एक भी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेला है। ऐसे में इन खिलाड़ियों के पास छाप छोड़ने का मौका है। इसी के बलबूते वह आईपीएल के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर उन्होंने इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया तो फिर फ्रेंचाइजियों की भी नजर उन पर रहेगी। इसके साथ-साथ उन्हें डोमेस्टिक टी20 लीग्स में भी खेलने के ऑफर अपने-अपने स्टेट बोर्ड से मिल सकते हैं, क्योंकि कई स्टेट एसोसिएशन अपनी टी20 लीग शुरू कर चुके हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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