न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का हुआ ऐलान, श्रेयस की हुई वापसी

संक्षेप: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। साल 2026 की पहली घरेलू सीरीज में कई बड़े सितारों की वापसी हुई है, तो वहीं कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को आराम दिया गया है।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए 15-सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया। श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है, जोकि चोट के कारण टीम से बाहर थे। हालांकि मेडिकल टीम से परमिशन मिलने के बाद ही वह अंतिम-11 का हिस्सा बन सकेंगे। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को टीम में जगह दी है। हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट नहीं है और टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए उन्हें टीम में मौका नहीं दिया गया है।

मोहम्मद सिराज को परिस्थितियों के कारण चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं चुना गया था। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विदेशी सीरीज में टीम का हिस्सा थे लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि चयनकर्ताओं ने अब इस गेंदबाज पर भरोसा जताया है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर मौका नहीं दिया गया है। वह चोट से वापसी के बाद बंगाल के लिए सभी प्रारूपों में खेल रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिहाज से उनका समय अब बीत चुका है।

ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या के चयन को मंजूरी नहीं मिली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सीओई ने मैच में 10 ओवर डाल पाने में असमर्थता के लिए हार्दिक को मंजूरी नहीं दी है। उन्हें आगामी टी-20 विश्वकप को ध्यान में रखते हुए नहीं चुना गया है। स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को उनके हाल के शानदार फॉर्म को देखते हुए टीम में बरकरार रखा गया है। श्रेयस अय्यर की उपलब्धता बीसीसीआई के सीओई की फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगी।

श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने शर्त के साथ क्लीयरेंस दी है और वह विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी के अगले राउंड के मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं। 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे में फील्डिंग के दौरान अय्यर की पसलियों में चोट आई थी और अंदरूनी रक्तस्राव के कारण उन्हें सिडनी के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। एलेक्स कैरी का पॉइंट की तरफ पीछे जाकर कैच लेते हुए अय्यर को चोट लगी थी और तुरंत ही उन्होंने अपनी पसलियां पकड़ ली थी। उसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया और वह बल्लेबाजी के लिए नहीं आए थे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम