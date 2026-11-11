इंग्लैंड सीरीज के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान, अनुष्का शर्मा करेंगी कप्तानी; मीनू मणि भी संभालेंगी कमान
India A Women's squads: बीसीसीआई ने इंग्लैंड एक सीरीज के लिए इंडिया ए महिला टीम में का ऐलान कर दिया है। सीमित ओवर की सीरीज में अनुष्का शर्मा कप्तानी करेंगी।
ऑलराउंडर श्रेयंका पाटिल को इंग्लैंड ए के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में चुना गया है। यह सीरीज पुणे और मुंबई में 30 नवंबर से शुरू होगी और इसमें सभी फॉर्मेट (टी20, वनडे और रेड बॉल) के मैच खेले जाएंगे। श्रेयंका ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच एशियाई खेलों में खेला था, जहां भारत ने जीत हासिल की थी। इसके बाद उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू सीरीज और दक्षिण अफ्रीका के आगामी दौरे के लिए टीम में जगह नहीं मिली थी। अब उन्हें तीनों फॉर्मेट की टीमों में शामिल किया गया है। उनके साथ मीनू मणि, शिप्रा गिरी, तनीषा सिंह और साइमा ठाकोर को भी तीनों फॉर्मेट की टीमों में जगह मिली है।
अनुष्का शर्मा और मीनू मणि करेंगे कप्तानी
फास्ट-बॉलिंग ऑलराउंडर काशवी गौतम को भी व्हाइट-बॉल (टी20 और वनडे) टीमों में शामिल किया गया है। काशवी ने अपना आखिरी मैच अप्रैल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में खेला था। इसके बाद घुटने की चोट के कारण उन्हें खेल से दूर रहना पड़ा और उनकी सर्जरी भी हुई। अब उन्होंने चंडीगढ़ की ओर से खेलते हुए 'सीनियर विमेंस टी20 ट्रॉफी' में वापसी की है। तीन टी 20 और वनडे मैचों में इंडिया ए की कप्तानी बल्लेबाज अनुष्का शर्मा करेंगी, जबकि मीनू मणि उपकप्तान होंगी। इसके बाद, रेड बॉल (मल्टी-डे) मैच में मीनू मणि टीम की कप्तानी करेंगी और तेजल हसबनीस उपकप्तान की भूमिका निभाएंगी।
टी20 के लिए भारत ए टीम: अनुष्का शर्मा (कप्तान), मिन्नू मणि (उपकप्तान), वृंदा दिनेश, तनीषा सिंह, सानिका चालके, निकी प्रसाद, जी कमलिनी, शिप्रा गिरी, अमनजोत कौर, श्रेयंका पाटिल, वैष्णवी शर्मा, प्रेमा रावत, साइमा ठाकोर, मोनिका पटेल, काशवी गौतम।
वनडे के लिए भारत ए टीम: अनुष्का शर्मा (कप्तान), मिन्नू मणि (उपकप्तान), वृंदा दिनेश, तनीषा सिंह, प्रिया पुनिया, निकी प्रसाद, जी कमलिनी, शिप्रा गिरी, तेजल हसब्निस, श्रेयंका पाटिल, अमीषा बहुकंदी, शबनम शकील, साइमा ठाकोर, अक्षिता भगत, काशवी गौतम।
मल्टी-डे मैच के लिए भारत ए टीम: मिन्नू मणि (कप्तान), तेजल हसब्निस (उप-कप्तान), शुभा सतीश, प्रिया पुनिया, तनीषा सिंह, पूर्वजा वेर्लेकर, हेनरीटा परेरा, शिप्रा गिरी, उमा छेत्री, श्रेयंका पाटिल, साइमा ठाकोर, अक्षिता भगत, अमीषा बहुकंदी, हैप्पी कुमारी, शबनम शकील।
कितने बजे शुरू होंगे मुकाबले?
सीरीज की शुरुआत 30 नवंबर को पुणे में खेले जाने वाले टी20 चरण के साथ होगी। पहला मैच जहां दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा वहीं 3 और 5 दिसंबर को दूसरा और तीसरा टी20 शाम 6 बजे शुरू होगा। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम 8, 11 और 14 दिसंबर को तीन एक दिवसीय मैचों की मेजबानी करेगा, जिसमें पहला मुकाबला सुबह 9 और बाकी दो दोपहर द बजे से होंगे। वानखेड़े स्टेडियम 19 दिसंबर से मल्टी-डे मैच (सुबर 9:30 बजे) की भी मेजबानी करेगा।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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