BCCI ने 4 टीमों का किया ऐलान, एशियन गेम्स के लिए श्रेयस को कमान; वैभव सूर्यवंशी की भी हुई एंट्री
बीसीसीआई ने शनिवार को आयरलैंड, इंग्लैंड, एशियाई खेल और श्रीलंका सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया। श्रेयस अय्यर टी20 टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं, जबकि तिलक को एशियन गेम्स के लिए टीम की कमान सौंपी गई है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति ने शनिवार को आयरलैंड, इंग्लैंड, एशियाई खेल और श्रीलंका सीरीज के लिए टीम की घोषणा की। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए श्रेयस अय्यर को टी20 टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि सूर्यकुमार यादव को कप्तानी के पद से हटा दिया है। टीम में भी उनको जगह नहीं मिली है। एशियाई खेलों के लिए चुनी गई टीम का नेतृत्व भी श्रेयस करेंगे, जबकि इस टीम में विस्फोटक युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। तिलक वर्मा को टी20 टीम का उपकप्तान बनाया गया है।
श्रेयस होंगे टी20 के नए कप्तान
अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने शनिवार को भारतीय टी20 टीम के नए कप्तान की घोषणा की। श्रेयस अय्यर को सूर्यकुमार यादव की जगह टीम की कमान सौंपी गई है। सूर्या को रोहित शर्मा के संन्यास के बाद जुलाई 2024 में टीम इंडिया की कमान सौंपी गई थी, जिसके बाद से उनकी कप्तानी में टीम ने एशिया कप और टी20 विश्व कप 2026 जीता। हालांकि सूर्यकुमार यादव का बैटिंग फॉर्म बेहद खराब रहा है और वह रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखे थे, जिसकी वजह से उन्हें टीम से हाथ धोना पड़ा है।
एशियाई खेल के लिए भी टीम का ऐलान
श्रेयस अय्यर को एशियन गेम्स के लिए टीम का कप्तान चुना गया है। तिलक वर्मा टीम के उपकप्तान होंगे। भारत के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में चुना गया है, लेकिन उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैचों की श्रृंखला से आराम दिया गया है। इस टीम में विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में समाप्त आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे।
एशियाई खेल 2026 के लिए भारत की टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रित बुमरा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी
इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, मोहम्मद। सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव
इंडिया ए टीम
ध्रुव जुरेल (कप्तान और विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल (उपकप्तान), रुतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, आयुष पांडे, सारांश जैन, गुरनूर बराड़, औकिब नबी, यश ठाकुर, अंशुल कंबोज, एन. जगदीसन (विकेटकीपर), अमन मोखड़े, शेख रशीद, जीशान अंसारी
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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