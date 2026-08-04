BCCI ने कर दिया था एशिया कप के लिए टीम का ऐलान, मगर फिर डिलीट कर दी पोस्ट; जानिए क्यों?
बीसीसीआई ने वुमेंस एशिया कप 2026 के लिए रविवार को टीम का ऐलान किया था। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में वुमेंस सिलेक्शन कमिटी ने 15 सदस्यीय टीम चुनी थी। अब इस ऐलान को वापस ले लिया गया है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने वुमेंस एशिया कप 2026 के लिए रविवार 2 अगस्त को टीम का ऐलान किया था। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में वुमेंस सिलेक्शन कमिटी ने 15 सदस्यीय टीम चुनी थी। इसके अलावा 5 रिजर्व खिलाड़ियों का भी ऐलान किया गया था। हालांकि, अगले दिन इस ऐलान को बीसीसीआई ने वापस ले लिया। यहां तक कि सोशल मीडिया और अपनी बेवसाइट से भी ऐलान की खबर को डिलीट कर दिया। आखिर दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा क्यों किया? ये जान लीजिए।
आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वुमेंस एशिया कप 2026 के लिए बीसीसीआई ने टीम का ऐलान किया था, असल में उसका अभी अता-पता नहीं है। वुमेंस एशिया कप कहां खेला जाएगा और कब से कब तक खेला जाएगा? इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ-कुछ जानकारी एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी ने टूर्नामेंट में भाग ले रहे देशों को भेजी है, लेकिन वह भी जानकारी पर्याप्त नहीं है। ऐसे में बीसीसीआई ने अपनी सारी घोषित की गई जानकारी वापस ले ली है।
13 सितंबर को खेला जाना है फाइनल
क्रिकइंफो की रिपोर्ट की मानें तो वुमेंस एशिया कप टी20 2026 में यूएई में खेला जा सकता है। इसका ऐलान जल्द ही एसीसी की ओर से किया जाएगा, क्योंकि टूर्नामेंट को शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है। 28 अगस्त से 13 सितंबर तक इसका आयोजन होने की उम्मीद है, लेकिन आधिकारिक तौर पर एसीसी की ओर से कोई ऐलान नहीं हुआ है। 22 जुलाई को टीमों को एसीसी ने एक ईमेल भेजा था, जिसमें कहा गया था कि अभी चीजें फाइनल की जा रही हैं। 27 अगस्त को टीमें आएंगी और 13 सितंबर को फाइनल होगा। ये जानकारी दी गई थी।
ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स के फाइनल करने के लिए भाग लेने वाले देश एसीसी से शेड्यूल के बारे में पूछ रहे हैं। इस बीच BCCI ने इंडिया स्क्वॉड की घोषणा कर दी थी और फिर उसे जल्द ही सभी जगह से हटा दिया, क्योंकि ACC ने टूर्नामेंट की ऑफिशियल घोषणा नहीं की थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख भी हैं। शेड्यूल तो छोड़िए, अभी तक वेन्यू भी एसीसी फाइनल नहीं कर पाई है। यही वजह है कि अभी तक किसी अन्य देश ने भी अपनी टीम की घोषणा नहीं की है। एसीसी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइट पर भी कोई जानकारी इस टूर्नामेंट से जुड़ी उपलब्ध नहीं है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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