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BCCI ने कर दिया था एशिया कप के लिए टीम का ऐलान, मगर फिर डिलीट कर दी पोस्ट; जानिए क्यों?

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बीसीसीआई ने वुमेंस एशिया कप 2026 के लिए रविवार को टीम का ऐलान किया था। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में वुमेंस सिलेक्शन कमिटी ने 15 सदस्यीय टीम चुनी थी। अब इस ऐलान को वापस ले लिया गया है।

वुमेंस एशिया कप
Womens Asia Cup

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने वुमेंस एशिया कप 2026 के लिए रविवार 2 अगस्त को टीम का ऐलान किया था। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में वुमेंस सिलेक्शन कमिटी ने 15 सदस्यीय टीम चुनी थी। इसके अलावा 5 रिजर्व खिलाड़ियों का भी ऐलान किया गया था। हालांकि, अगले दिन इस ऐलान को बीसीसीआई ने वापस ले लिया। यहां तक कि सोशल मीडिया और अपनी बेवसाइट से भी ऐलान की खबर को डिलीट कर दिया। आखिर दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा क्यों किया? ये जान लीजिए।

आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वुमेंस एशिया कप 2026 के लिए बीसीसीआई ने टीम का ऐलान किया था, असल में उसका अभी अता-पता नहीं है। वुमेंस एशिया कप कहां खेला जाएगा और कब से कब तक खेला जाएगा? इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ-कुछ जानकारी एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी ने टूर्नामेंट में भाग ले रहे देशों को भेजी है, लेकिन वह भी जानकारी पर्याप्त नहीं है। ऐसे में बीसीसीआई ने अपनी सारी घोषित की गई जानकारी वापस ले ली है।

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13 सितंबर को खेला जाना है फाइनल

क्रिकइंफो की रिपोर्ट की मानें तो वुमेंस एशिया कप टी20 2026 में यूएई में खेला जा सकता है। इसका ऐलान जल्द ही एसीसी की ओर से किया जाएगा, क्योंकि टूर्नामेंट को शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है। 28 अगस्त से 13 सितंबर तक इसका आयोजन होने की उम्मीद है, लेकिन आधिकारिक तौर पर एसीसी की ओर से कोई ऐलान नहीं हुआ है। 22 जुलाई को टीमों को एसीसी ने एक ईमेल भेजा था, जिसमें कहा गया था कि अभी चीजें फाइनल की जा रही हैं। 27 अगस्त को टीमें आएंगी और 13 सितंबर को फाइनल होगा। ये जानकारी दी गई थी।

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ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स के फाइनल करने के लिए भाग लेने वाले देश एसीसी से शेड्यूल के बारे में पूछ रहे हैं। इस बीच BCCI ने इंडिया स्क्वॉड की घोषणा कर दी थी और फिर उसे जल्द ही सभी जगह से हटा दिया, क्योंकि ACC ने टूर्नामेंट की ऑफिशियल घोषणा नहीं की थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख भी हैं। शेड्यूल तो छोड़िए, अभी तक वेन्यू भी एसीसी फाइनल नहीं कर पाई है। यही वजह है कि अभी तक किसी अन्य देश ने भी अपनी टीम की घोषणा नहीं की है। एसीसी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइट पर भी कोई जानकारी इस टूर्नामेंट से जुड़ी उपलब्ध नहीं है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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